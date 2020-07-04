МастерШеф. Профессионалы-2: кто покинул шоу в 19 выпуске от 04.07.2020

4 июля 2020 20:50 Юлия Крутиева
МастерШеф. Профессионалы-2: кто покинул шоу в 19 выпуске от 04.07.2020
МастерШеф. Профессионалы-2: кто покинул шоу в 19 выпуске от 04.07.2020
пресс-служба

4 июля на канале СТБ и на нашем сайте TV.UA в эфир вышел 19 выпуск кулинарного шоу МастерШеф. Профессионалы-2.

Читайте такжеИзвестная певица рассказала, как спасла 11-летнюю девочку от домогательств Харви Вайнштейна
На битве черных фартуков на этой неделе участников шоу «МастерШеф. Профессионалы-2» ждал один продукт, который должен был быть основным ингредиентом в... десерте. Баклажан, картофель, капуста, петрушка, репа и свекла – кому удалось сделать настоящий шедевр кондитерки из этих продуктов? А кто хуже всех справился с заданием?

И так, по итогам битвы черных фартуков, в 19 выпуске шоу «МастерШеф. Профессионалы-2» покинул Виктор Самардак.

МастерШеф. Профессионалы-2: кто покинул шоу в 19 выпуске от 04.07.2020 / пресс-служба

Новый выпуск шоу «МастерШеф. Профессионалы-2» смотрите в следующую субботу, 11 июля, в 19:00 на СТБ и после эфира онлайн на нашем сайте TV.UA.

Облако тегов

СТБ кто покинул шоу новости телешоу МастерШеф. Профессионалы-2

Материалы по теме

Світське життя: смотреть выпуск онлайн (эфир от 04.07.2020)
Телешоу

Світське життя: смотреть выпуск онлайн (эфир от 04.07.2020)
МастерШеф. Профессионалы-2: смотреть 19 выпуск онлайн (эфир от 04.07.2020)
Телешоу

МастерШеф. Профессионалы-2: смотреть 19 выпуск онлайн (эфир от 04.07.2020)
Миша Романова показала идеальную форму в бикини
Новости

Миша Романова показала идеальную форму в бикини
МастерШеф. Профессионалы-2: кто покинул шоу в 19 выпуске от 04.07.2020
Новости

МастерШеф. Профессионалы-2: кто покинул шоу в 19 выпуске от 04.07.2020

Популярное на сайте

МастерШеф. Профессионалы-2: смотреть 18 выпуск онлайн (эфир от 27.06.2020)

МастерШеф. Профессионалы-2: смотреть 18 выпуск онлайн (эфир от 27.06.2020)
Аферисты в сетях-5: смотреть 7 выпуск онлайн (эфир от 30.06.2020)

Аферисты в сетях-5: смотреть 7 выпуск онлайн (эфир от 30.06.2020)
Какие позы нравятся мужчинам в сексе: девушкам на заметку

Какие позы нравятся мужчинам в сексе: девушкам на заметку
За витриной: смотреть 1 серию онлайн

За витриной: смотреть 1 серию онлайн

Популярное видео

МастерШеф. Профессионалы-2: смотреть 18 выпуск онлайн (эфир от 27.06.2020)

МастерШеф. Профессионалы-2: смотреть 18 выпуск онлайн (эфир от 27.06.2020)
Аферисты в сетях-5: смотреть 7 выпуск онлайн (эфир от 30.06.2020)

Аферисты в сетях-5: смотреть 7 выпуск онлайн (эфир от 30.06.2020)
За витриной: смотреть 1 серию онлайн

За витриной: смотреть 1 серию онлайн
Аферисты в сетях-5: смотреть 8 выпуск онлайн (эфир от 30.06.2020)

Аферисты в сетях-5: смотреть 8 выпуск онлайн (эфир от 30.06.2020)
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK