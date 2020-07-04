МастерШеф. Профессионалы-2: кто покинул шоу в 19 выпуске от 04.07.2020
4 июля 2020 20:50
Юлия Крутиева
МастерШеф. Профессионалы-2: кто покинул шоу в 19 выпуске от 04.07.2020
пресс-служба
4 июля на канале СТБ и на нашем сайте TV.UA в эфир вышел 19 выпуск кулинарного шоу МастерШеф. Профессионалы-2.
На битве черных фартуков на этой неделе участников шоу «МастерШеф. Профессионалы-2»
ждал один продукт, который должен был быть основным ингредиентом в... десерте. Баклажан, картофель, капуста, петрушка, репа и свекла – кому удалось сделать настоящий шедевр кондитерки из этих продуктов? А кто хуже всех справился с заданием?
И так, по итогам битвы черных фартуков, в 19 выпуске шоу «МастерШеф. Профессионалы-2» покинул Виктор Самардак.
МастерШеф. Профессионалы-2: кто покинул шоу в 19 выпуске от 04.07.2020 / пресс-служба
Новый выпуск шоу «МастерШеф. Профессионалы-2» смотрите в следующую субботу, 11 июля, в 19:00 на СТБ и после эфира онлайн на нашем сайте TV.UA.