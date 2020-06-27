МастерШеф. Профессионалы-2: смотреть 18 выпуск онлайн (эфир от 27.06.2020)

27 июня 2020 19:00 Юлия Крутиева
МастерШеф. Профессионалы-2: смотреть 18 выпуск онлайн (эфир от 27.06.2020)
МастерШеф. Профессионалы-2: смотреть 18 выпуск онлайн (эфир от 27.06.2020)
пресс-служба канала СТБ

27 июня на телеканале СТБ и на нашем сайте TV.UA вышел 18 выпуск второго сезона шоу МастерШеф. Профессионалы.

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В сегодняшнем выпуске участникам «МастерШеф. Профессионалы-2» предстоит поделиться на две команды для следующего испытания. Конкурс будет очень непростой, но перед нами профессионалы, которым не страшны серьезные задачи.

Каждая команда сделает по два авторских блюда с разнообразными техниками и вкусами. Дегустировать будут конкуренты, чтобы попытаться подделать блюдо своего соперника. Командам нужно постараться найти необычные уникальные решения, чтобы конкуренты не смогли расшифровать блюдо. Также всех ждет как всегда неожиданная битва черных.

18 выпуск шоу «МастерШеф. Профессионалы-2» смотрите в 19:00 на СТБ и после эфира онлайн на нашем сайте TV.UA.

Все выпуски шоу «МастерШеф. Профессионалы-2» смотрите онлайн ПО ССЫЛКЕ.

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