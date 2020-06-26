МастерШеф. Профессионалы-2: участники будут подделывать блюда своих соперников
Завтра, 27 июня, в 19:00 на телеканале СТБ состоится показ восемнадцатого выпуска проекта МастерШеф. Профессионалы-2. Участникам предстоит пройти непростой конкурс, который докажет, что они настоящие профессионалы.
Дегустировать будут команды-конкуренты, чтобы попытаться подделать блюдо своего соперника. Нужно быть максимально внимательными во время дегустации, чтобы почувствовать все нотки вкуса и понять, какие блюда готовились.
Это испытание покажет, насколько первоклассными шефами являются участники, поскольку только профессионал может угадать рецепт блюда только по вкусу, – рассказывать Эктор Хименес-Браво. – И только настоящий профессионал сможет объединить ингредиенты так, чтобы блюдо стало не просто вкусным, но и загадочным. Чтобы там была пикантная тайна, известная только создателю.
Напомним,