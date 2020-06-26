МастерШеф. Профессионалы-2: участники будут подделывать блюда своих соперников

26 июня 2020 23:30 Юлия Крутиева
МастерШеф. Профессионалы-2: участники будут подделывать блюда своих соперников
МастерШеф. Профессионалы-2: смотреть 18 выпуск онлайн (эфир от 27.06.2020)
пресс-служба канала СТБ

Завтра, 27 июня, в 19:00 на телеканале СТБ состоится показ восемнадцатого выпуска проекта МастерШеф. Профессионалы-2. Участникам предстоит пройти непростой конкурс, который докажет, что они настоящие профессионалы.

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Участники поделятся на две команды для следующего испытания, чтобы проверить умения подделывать. Каждая команда «МастерШеф. Профессионалы-2» приготовит по два авторских блюда. Что готовить – зависит от них. Главное, чтобы блюда были сложными, насыщенным вкусами и с использованием различных техник.

Дегустировать будут команды-конкуренты, чтобы попытаться подделать блюдо своего соперника. Нужно быть максимально внимательными во время дегустации, чтобы почувствовать все нотки вкуса и понять, какие блюда готовились.

МастерШеф. Профессионалы-2: смотреть 18 выпуск онлайн (эфир от 27.06.2020) / пресс-служба канала СТБ

Это испытание покажет, насколько первоклассными шефами являются участники, поскольку только профессионал может угадать рецепт блюда только по вкусу, – рассказывать Эктор Хименес-Браво. – И только настоящий профессионал сможет объединить ингредиенты так, чтобы блюдо стало не просто вкусным, но и загадочным. Чтобы там была пикантная тайна, известная только создателю.

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На приготовление у участников будет 1 час. Готовить они будут на разных кухнях. Командам нужно постараться найти необычные уникальные решения, чтобы конкуренты не смогли расшифровать блюдо. Что из этого получится, смотрите уже завтра в 19:00 на телеканале СТБ в «МастерШеф. Профессионалы-2».

Напомним,

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СТБ Эктор Хименес-Браво Ольга Мартыновская телешоу Владимир Ярославский МастерШеф. Профессионалы-2

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