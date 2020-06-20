МастерШеф. Профессионалы-2: смотреть 17 выпуск онлайн (эфир от 20.06.2020)

20 июня 2020 19:00 Юлия Крутиева
МастерШеф. Профессионалы-2: смотреть 17 выпуск онлайн (эфир от 20.06.2020)
МастерШеф. Профессионалы-2: смотреть 17 выпуск онлайн (эфир от 20.06.2020)
пресс-служба канала СТБ

20 июня на телеканале СТБ и на нашем сайте TV.UA вышел 17 выпуск второго сезона шоу МастерШеф. Профессионалы.

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Участникам предстоит пройти краш-тест от гостей – восьмерки лучших поваров первого сезона «МастерШеф. Профессионалы». У каждого из гостей есть ингредиент, который он не любит. Задача участников приготовить такие блюда, чтобы повара первого сезона полюбил свой ненавистный продукт. Брюссельская капуста, морская капуста, тыква, соевое мясо, манная крупа – удастся ли участникам завернуть эти продукты во вкусную оболочку.

Во втором конкурсе будут сражаться две команды – профессионалы первого сезона против профессионалов второго сезона. Оценивать блюда в этот раз будут четыре известных украинских ресторатора. А также всех ожидает неожиданная битва черных.

17 выпуск шоу «МастерШеф. Профессионалы-2» смотрите в 19:00 на СТБ и после эфира онлайн на нашем сайте TV.UA.

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СТБ Эктор Хименес-Браво Ольга Мартыновская телешоу Владимир Ярославский МастерШеф. Профессионалы-2

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