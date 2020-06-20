Джамала во второй раз стала мамой
Долгожданной событие случилось в семье Джамалы.
О пополнении в семье счастливая мамочка рассказала на своей странице в Инстаграм, опубликовав фотографию из роддома. В подписи к снимку Джамала рассекретила имя сына. Мальчика супруги назвали Селим-Гирай Сеит-Бекир Огли Сулейманов.
Селям Алейкум! Ласкаво просимо до нашого бенду!!! Мій другий принц — Селім-Гірай Сеїт-Бекір Огли Сулейманов! 19.06 народився найпунктуальніший малюк. (За статистикою входить у 4%, тому що народився у прогнозовану дату, саме в свій час).
Отметим, 25 апреля 2017 года певица стала женой Бекира Сулейманова. А спустя год Джамала родила первенца Эмира-Рахмана.
Напомним,