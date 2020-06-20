Джамала во второй раз стала мамой

20 июня 2020 10:03 Юлия Крутиева
Джамала во второй раз стала мамой

Долгожданной событие случилось в семье Джамалы.

Читайте такжеДольф Лундгрен женится на 24-летней девушке – она годится ему в дочери
Победительница "Евровидения-2016" Джамала во второй раз стала мамой. Вчера, 19 июня, на свет появился второй сын артистки и ее мужа-финансиста Бекира Сулейманова.

О пополнении в семье счастливая мамочка рассказала на своей странице в Инстаграм, опубликовав фотографию из роддома. В подписи к снимку Джамала рассекретила имя сына. Мальчика супруги назвали Селим-Гирай Сеит-Бекир Огли Сулейманов.

Селям Алейкум! Ласкаво просимо до нашого бенду!!! Мій другий принц — Селім-Гірай Сеїт-Бекір Огли Сулейманов! 19.06 народився найпунктуальніший малюк. (За статистикою входить у 4%, тому що народився у прогнозовану дату, саме в свій час).

Отметим, 25 апреля 2017 года певица стала женой Бекира Сулейманова. А спустя год Джамала родила первенца Эмира-Рахмана.

Напомним,

Облако тегов

дети звезд личная жизнь звезд Джамала социальные сети новости роды звезд

Материалы по теме

Від пацанки до панянки-4: как живет Юля Чигринец после окончания реалити
Новости

Від пацанки до панянки-4: как живет Юля Чигринец после окончания реалитиЭксклюзив
Начались проблемы с психикой: Меган Маркл и принц Гарри возвращаются в Британию
Новости

Начались проблемы с психикой: Меган Маркл и принц Гарри возвращаются в Британию
Джамала во второй раз стала мамой
Новости

Джамала во второй раз стала мамой
Полезная программа: смотреть онлайн выпуск (эфир от 20.06.2020)
Телешоу

Полезная программа: смотреть онлайн выпуск (эфир от 20.06.2020)

Популярное на сайте

Аферисты в сетях-5: смотреть 3 выпуск онлайн (эфир от 16.06.2020)

Аферисты в сетях-5: смотреть 3 выпуск онлайн (эфир от 16.06.2020)
МастерШеф. Профессионалы-2: смотреть 16 выпуск онлайн (эфир от 13.06.2020)

МастерШеф. Профессионалы-2: смотреть 16 выпуск онлайн (эфир от 13.06.2020)
МастерШеф. Профессионалы-2: кто покинул шоу в 16 выпуске от 13.06.2020

МастерШеф. Профессионалы-2: кто покинул шоу в 16 выпуске от 13.06.2020
Магнитные бури сегодня в Украине

Магнитные бури сегодня в Украине

Популярное видео

Аферисты в сетях-5: смотреть 3 выпуск онлайн (эфир от 16.06.2020)

Аферисты в сетях-5: смотреть 3 выпуск онлайн (эфир от 16.06.2020)
МастерШеф. Профессионалы-2: смотреть 16 выпуск онлайн (эфир от 13.06.2020)

МастерШеф. Профессионалы-2: смотреть 16 выпуск онлайн (эфир от 13.06.2020)
Наречена для тата-3: смотреть 2 выпуск онлайн (эфир от 12.06.2020)

Наречена для тата-3: смотреть 2 выпуск онлайн (эфир от 12.06.2020)
Аферисты в сетях-5: смотреть 4 выпуск онлайн (эфир от 16.06.2020)

Аферисты в сетях-5: смотреть 4 выпуск онлайн (эфир от 16.06.2020)
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK