Дольф Лундгрен женится на 24-летней девушке – она годится ему в дочери

19 июня 2020 14:35 Юлия Крутиева
Дольф Лундгрен женится на 24-летней девушке – она годится ему в дочери
Актер Дольф Лундгрен
Fotobank / GettyImages

Актер Дольф Лундгрен в очередной раз решил распрощаться со своей холостяцкой жизнью.

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Актеру Дольфу Лундгрену понадобилось девять лет, чтобы отойти от развода с Анетт Квиберг, с которой он прожил в браке 17 лет. Сейчас мужчина намерен обрести счастье с новой женщиной.

Более того, Дольф явно хочет затмить всех своих коллег-мужчин. Избранницей 62-летнего актера стала фитнес-инструктор Эмма Крокдал, которая младше его на 38 лет.

Дольф Лундгрен и Анетт Квиберг / instagram.com/emmakrokdal
О романе Дольфа и 24-летней Эммы начали говорить в январе этого года. Несмотря на столь короткий срок, актер решил не медлить со свадьбой. На днях он сделал возлюбленной предложение.

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Этой радостной новостью пара уже успела поделиться со своими подписчиками в социальных сетях. Они разместили одинаковые снимки, сделанные на террасе дома в Швеции.

Ущипните меня,
- написала Эмма, похваставшись шикарным кольцом, подаренным будущим мужем.

Дольф Лундгрен и Анетт Квиберг / instagram.com/emmakrokdal
Напомним,

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