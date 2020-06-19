Дольф Лундгрен женится на 24-летней девушке – она годится ему в дочери

Актер Дольф Лундгрен в очередной раз решил распрощаться со своей холостяцкой жизнью.

Актеру Дольфу Лундгрену понадобилось девять лет, чтобы отойти от развода с Анетт Квиберг, с которой он прожил в браке 17 лет. Сейчас мужчина намерен обрести счастье с новой женщиной.

Более того, Дольф явно хочет затмить всех своих коллег-мужчин. Избранницей 62-летнего актера стала фитнес-инструктор Эмма Крокдал, которая младше его на 38 лет.

Дольф Лундгрен и Анетт Квиберг / instagram.com/emmakrokdal

О романе Дольфа и 24-летней Эммы начали говорить в январе этого года. Несмотря на столь короткий срок, актер решил не медлить со свадьбой. На днях он сделал возлюбленной предложение.

Этой радостной новостью пара уже успела поделиться со своими подписчиками в социальных сетях. Они разместили одинаковые снимки, сделанные на террасе дома в Швеции.

Ущипните меня,

- написала Эмма, похваставшись шикарным кольцом, подаренным будущим мужем.

Дольф Лундгрен и Анетт Квиберг / instagram.com/emmakrokdal

Напомним,