Дольф Лундгрен женится на 24-летней девушке – она годится ему в дочери
19 июня 2020 14:35
Юлия Крутиева
Актер Дольф Лундгрен в очередной раз решил распрощаться со своей холостяцкой жизнью.
Актеру Дольфу Лундгрену понадобилось девять лет, чтобы отойти от развода
с Анетт Квиберг, с которой он прожил в браке 17 лет. Сейчас мужчина намерен обрести счастье с новой женщиной.
Более того, Дольф явно хочет затмить всех своих коллег-мужчин. Избранницей 62-летнего актера стала фитнес-инструктор Эмма Крокдал, которая младше его на 38 лет.
Дольф Лундгрен и Анетт Квиберг / instagram.com/emmakrokdal
О романе Дольфа и 24-летней Эммы начали говорить в январе этого года. Несмотря на столь короткий срок, актер решил не медлить со свадьбой. На днях он сделал возлюбленной предложение.
Этой радостной новостью пара уже успела поделиться со своими подписчиками в социальных сетях. Они разместили одинаковые снимки, сделанные на террасе дома в Швеции.
Ущипните меня,
- написала Эмма, похваставшись шикарным кольцом, подаренным будущим мужем.
Дольф Лундгрен и Анетт Квиберг / instagram.com/emmakrokdal
Напомним,