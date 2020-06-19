МастерШеф. Профессионалы-2: на проекте состоится битва разных сезонов

Завтра, 20 июня, в 19:00 на телеканале СТБ состоится семнадцатый выпуск проекта МастерШеф. Профессионалы-2.

Участники каждый раз показывают, что они достойны находиться на этом проекте. А сегодня они будут делать это по-особенному. Ведь участникам предстоит пройти краш-тест от гостей – восьмерки лучших поваров первого сезона «МастерШеф. Профессионалы»

Эти люди прожили жизнь на этой кухне. Они очень ревниво относятся ко всем, кто находится здесь. Все, кто пришли на «МастерШеф» после них, всегда буду пребывать в статусе «где ты учился, я преподавал». Сегодня каждый участник будет готовить для своего особенного гостя. И гости имеют право самостоятельно выбрать своего приватного повара,

– комментирует судья Ольга Мартыновская.

МастерШеф. Профессионалы-2: смотреть 17 выпуск онлайн (эфир от 20.06.2020) / пресс-служба

У каждого из гостей есть ингредиент, который он не любит. Задача участников приготовить такие блюда, чтобы шефы первого сезона полюбили свой ненавистный продукт. Брюссельская капуста, морская капуста, тыква, соевое мясо, манная крупа – удастся ли участникам завернуть эти продукты во вкусную «оболочку».

Также всех ждет невероятная битва сезонов. Выбирать лучших будут четыре известных украинских ресторатора. Кто победит в этих сражениях, увидим уже завтра на телеканале СТБ.

Напомним,