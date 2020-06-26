Леся Никитюк рассказала о новой беде, случившейся во время съемок тревел-шоу Le Маршрутка
26 июня 2020 12:55
Юлия Крутиева
Телеведущая Леся Никитюк
instagram.com/lesia_nikituk
Ведущая Нового канала Леся Никитюк сообщила о серьезной поломке транспорта и раскрыла подробности инцидента.
Украинский тревел – еще то приключение. Не успел Новый канал отправить ведущую Лесю Никитюк
снимать «Le Маршрутку», как уже все с нетерпением ждут возвращения звезды. Просто переживать надоело. То ведущая чуть не утонула в болоте в Черниговской области, то сообщила о поломке желтого «Богдана» в Сумской. Только все выдохнули – новая беда случилась в Харьковской области. Причем не в самом людном месте.
У нас отказали тормоза, и мы снова заглохли, – сказала ведущая. – Я уже не знаю, кого мне вести в церковь – Богдана Богдановича (водитель маршрутки – прим. ред.) или «Богдан»? Насколько я понимаю, у нас проблема с электрикой. Маршрутку опять ждет ремонт.
Съемки 2 сезона тревел-шоу «Le Маршрутка» / пресс-служба Нового канала
Судя по видео, транспорт заглох посреди поля. И неизвестно теперь, насколько затянется ремонт маршрутки.
Кстати, во время съемок первого сезона «Le Маршрутки» Лесин транспорт тоже ломался бесчисленное количество раз. Эпизоды поломок и ремонта даже вошли в выпуски «Le Маршрутки». На Полтавщине фирменный транспорт ведущей «потерял» бампер, в Житомирской области лопнуло колесо, а в Одесской – «полетел» амортизатор. Несмотря на трудности съемок, первый сезон состоялся. Судя по горячему началу съемок второго, он будет еще ярче.
Съемки 2 сезона тревел-шоу «Le Маршрутка» / пресс-служба Нового канала
Напомним,