МастерШеф. Профессионалы-2: смотреть 19 выпуск онлайн (эфир от 04.07.2020)
4 июля 2020 19:00
МастерШеф. Профессионалы-2: смотреть 19 выпуск онлайн (эфир от 04.07.2020)
пресс-служба канала СТБ
4 июля на телеканале СТБ и на нашем сайте TV.UA вышел 19 выпуск второго сезона шоу МастерШеф. Профессионалы.
«МастерШеф. Профессионалы-2» участники поделятся на команды. В этот раз конкурс будет посвящен продукту, которому еще ни разу не уделяли столько внимания – колбасе. Участники будут готовить авторские колбасные изделия. Более того, нужно придумать пять блюд с этим ингредиентом. И не просто блюда, а настоящие кулинарные шедевры. Оценивать участников будут профессионалы колбасной специализации. Второй конкурс будет парный. И каждой паре придется воспроизвести десерты из детства: торт Золотой ключик, торт Пьяная вишня и Пражский торт.
19 выпуск шоу «МастерШеф. Профессионалы-2» смотрите в 19:00 на СТБ и после эфира онлайн на нашем сайте TV.UA.