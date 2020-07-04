МастерШеф. Профессионалы-2: смотреть 19 выпуск онлайн (эфир от 04.07.2020)

4 июля 2020 19:00 Юлия Крутиева
МастерШеф. Профессионалы-2: смотреть 19 выпуск онлайн (эфир от 04.07.2020)
МастерШеф. Профессионалы-2: смотреть 19 выпуск онлайн (эфир от 04.07.2020)
пресс-служба канала СТБ

4 июля на телеканале СТБ и на нашем сайте TV.UA вышел 19 выпуск второго сезона шоу МастерШеф. Профессионалы.

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В девятнадцатом выпуске «МастерШеф. Профессионалы-2» участники поделятся на команды. В этот раз конкурс будет посвящен продукту, которому еще ни разу не уделяли столько внимания – колбасе. Участники будут готовить авторские колбасные изделия. Более того, нужно придумать пять блюд с этим ингредиентом. И не просто блюда, а настоящие кулинарные шедевры. Оценивать участников будут профессионалы колбасной специализации. Второй конкурс будет парный. И каждой паре придется воспроизвести десерты из детства: торт Золотой ключик, торт Пьяная вишня и Пражский торт.

19 выпуск шоу «МастерШеф. Профессионалы-2» смотрите в 19:00 на СТБ и после эфира онлайн на нашем сайте TV.UA.

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СТБ Эктор Хименес-Браво Ольга Мартыновская телешоу Владимир Ярославский МастерШеф. Профессионалы-2

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