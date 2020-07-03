МастерШеф. Профессионалы-2: участники приготовят торты без сахара и меда
В эту субботу, 4 июля, в 19:00 на телеканале СТБ состоится девятнадцатый выпуск проекта МастерШеф. Профессионалы-2.
Все были детьми и ходили в гости к бабушкам. В таких случаях, обед без чая с тортиком был невозможен.
Трем командам придется воспроизвести десерты из детства: торт Золотой ключик, торт Пьяная вишня и Пражский торт.
Я не рос на этих сладостях, но понимаю, какие теплые чувства они могут вызывать у участников. Но стоит отметить, что эти десерты идут позади всех кондитерских трендов. Профессионалы знают, что не обязательно уничтожать свое прошлое. Его всегда можно улучшить и сделать более современным,– комментирует Эктор Хименес-Браво.
Кто лучше справится с задачей, увидим уже завтра в 19:00 на СТБ.
Напомним,