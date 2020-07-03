МастерШеф. Профессионалы-2: участники приготовят торты без сахара и меда

3 июля 2020 22:00 Юлия Крутиева
МастерШеф. Профессионалы-2: участники приготовят торты без сахара и меда
МастерШеф. Профессионалы-2: смотреть 19 выпуск онлайн (эфир от 04.07.2020)
пресс-служба канала СТБ

В эту субботу, 4 июля, в 19:00 на телеканале СТБ состоится девятнадцатый выпуск проекта МастерШеф. Профессионалы-2.

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Каждый раз участники «МастерШеф. Профессионалы-2» доказываются, что они могут соединять несоединимые ингредиенты и продумывать уникальные рецепты. В новом выпуске мастершефовцы поделятся на три команды, чтобы пройти интересное сладкое испытание.

Все были детьми и ходили в гости к бабушкам. В таких случаях, обед без чая с тортиком был невозможен.

МастерШеф. Профессионалы-2: смотреть 19 выпуск онлайн (эфир от 04.07.2020) / пресс-служба канала СТБ

Трем командам придется воспроизвести десерты из детства: торт Золотой ключик, торт Пьяная вишня и Пражский торт.

Я не рос на этих сладостях, но понимаю, какие теплые чувства они могут вызывать у участников. Но стоит отметить, что эти десерты идут позади всех кондитерских трендов. Профессионалы знают, что не обязательно уничтожать свое прошлое. Его всегда можно улучшить и сделать более современным,
– комментирует Эктор Хименес-Браво.

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Одно из главных желаний человечества сейчас – исключить сахар из своего рациона. Сахароза влияет на ухудшение здоровья человека. В этих десертах для испытания находится максимальное количество сахара. И заданием для участников будет не просто приготовить тортики и усовершенствовать их, но и не использовать сахар или мед.

Кто лучше справится с задачей, увидим уже завтра в 19:00 на СТБ.

Напомним,

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СТБ Эктор Хименес-Браво Ольга Мартыновская телешоу Владимир Ярославский МастерШеф. Профессионалы-2

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