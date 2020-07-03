Звезда сериала Папины дочки Мирослава Карпович отреагировала на волну угроз в свой адрес
Несколько дней назад волна критики обрушилась на Мирославу Карпович.
Все это время ни Павел, ни Мирослава никак не реагировали на домыслы публики. Портал "СтарХит" решил узнать у 34-летней актрисы, что она думает о сложившейся ситуации и как реагирует на хейт и угрозы.
Самое интересно, что всю пандемию я старалась, публиковала посты, и на меня подписалось только 10 тысяч человек. После того как возникла эта шумиха, на меня подписалось куда больше людей, – признается Мирослава Карпович. – То есть мне для этого не пришлось ничего делать! Так что спасибо недоброжелателям за мою популярность!
А вот ответить на вопрос о возможном романе с Павлом Прилучным – актриса отказалась. Мирослава отметила, что не будет комментировать свою личную жизнь принципиально.
Напомним,
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