Звезда сериала Папины дочки Мирослава Карпович отреагировала на волну угроз в свой адрес

3 июля 2020 00:25 Юлия Крутиева
Звезда сериала Папины дочки Мирослава Карпович отреагировала на волну угроз в свой адрес
Актриса Мирослава Карпович
instagram.com/m1r0slava_karpovich

Несколько дней назад волна критики обрушилась на Мирославу Карпович.

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Более того, в адрес звезды сериала "Папины дочки" посыпались угрозы. Причиной тому были слухи, распространившиеся в Сети, о возможном романе Мирославы Карпович с Павлом Прилучным.

Все это время ни Павел, ни Мирослава никак не реагировали на домыслы публики. Портал "СтарХит" решил узнать у 34-летней актрисы, что она думает о сложившейся ситуации и как реагирует на хейт и угрозы.

instagram.com/m1r0slava_karpovich

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Карпович призналась, о том, что ей пишут угрозы, сообщили ее друзья. И на всю эту волну негатива она попросту не обращает внимания. Этому артистка научилась за годы работы в шоу-бизнесе.

Самое интересно, что всю пандемию я старалась, публиковала посты, и на меня подписалось только 10 тысяч человек. После того как возникла эта шумиха, на меня подписалось куда больше людей, – признается Мирослава Карпович. – То есть мне для этого не пришлось ничего делать! Так что спасибо недоброжелателям за мою популярность!

instagram.com/m1r0slava_karpovich

А вот ответить на вопрос о возможном романе с Павлом Прилучным – актриса отказалась. Мирослава отметила, что не будет комментировать свою личную жизнь принципиально.

Напомним, 

 

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