Надежда Матвеева рассказала о своем самом большом страхе: Мой мозг счел реальной угрозу
Каждый человек испытывает определенные страхи. Но не каждый старается их побороть.
Раньше я боялась высоты, начиная с 12 этажа, – делится ведущая. – До неприятного холодка по спине. А теперь вот стою на 34-м , ещё и позы меняю. И мне кажется, "магия" именно в фотографировании. Я это осознала на стеклянном мосту в парке Янода на высоте 400 метров. Иду - страшно смотреть по сторонам и вниз. Фотографируюсь - ощущения как на балконе 3 этажа.
Но я не могла бы даже подумать о фото (да вообще ни о чём), когда мозг счёл реальной угрозу падения и смерти. На Мадейре, проходя по узкому мостику в горах при сильном ветре, я испытала такой страх, что пригнулась и пролепетала: "Дальше не могу". Интересный опыт, но не хотелось бы повторить.
В комментариях под публикацией подписчики Надежды делились с ней своими историями о фобиях. На что Матвеева посоветовала разобраться в проблеме и обрести настойчивость в преодолении страха.
Напомним,