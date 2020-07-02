Надежда Матвеева рассказала о своем самом большом страхе: Мой мозг счел реальной угрозу

2 июля 2020 17:15 Юлия Крутиева
Надежда Матвеева рассказала о своем самом большом страхе: Мой мозг счел реальной угрозу
Телеведущая надежда Матвеева
instagram.com/nadezhda_matveeva_nadya

Каждый человек испытывает определенные страхи. Но не каждый старается их побороть.

Читайте такжеАлла Пугачева растрогала Максима Галкина неожиданным сюрпризом
Телеведущая Надежда Матвеева на своей странице в Инстаграм откровенно призналась, что у нее акрофобия – боязнь высоты. Однако справляться со своей фобией ей помогает фотосъемка.

Раньше я боялась высоты, начиная с 12 этажа, – делится ведущая. – До неприятного холодка по спине. А теперь вот стою на 34-м , ещё и позы меняю. И мне кажется, "магия" именно в фотографировании. Я это осознала на стеклянном мосту в парке Янода на высоте 400 метров. Иду - страшно смотреть по сторонам и вниз. Фотографируюсь - ощущения как на балконе 3 этажа.

instagram.com/nadezhda_matveeva_nadya

Читайте такжеВід пацанки до панянки-4: победительница проекта получила роль в сериале
Надежда Матвеева отметила, что если бы почувствовала настоящую угрозу для жизни, то ни о какой съемке и речь бы не шла. Телеведущая вспомнила один момент. который с ней произошел на Мадейре.

instagram.com/nadezhda_matveeva_nadya

Но я не могла бы даже подумать о фото (да вообще ни о чём), когда мозг счёл реальной угрозу падения и смерти. На Мадейре, проходя по узкому мостику в горах при сильном ветре, я испытала такой страх, что пригнулась и пролепетала: "Дальше не могу". Интересный опыт, но не хотелось бы повторить.

instagram.com/nadezhda_matveeva_nadya

В комментариях под публикацией подписчики Надежды делились с ней своими историями о фобиях. На что Матвеева посоветовала разобраться в проблеме и обрести настойчивость в преодолении страха.

instagram.com/nadezhda_matveeva_nadya

Напомним,

Облако тегов

личная жизнь звезд Надежда Матвеева социальные сети новости страх страхи человека

Материалы по теме

Какие штрафы грозят украинцам за вождение в пьяном виде
АвтоЛеди

Какие штрафы грозят украинцам за вождение в пьяном виде
Люблю больше жизни: MONATIK и его жена трогательно поздравили друг друга с годовщиной свадьбы
Новости

Люблю больше жизни: MONATIK и его жена трогательно поздравили друг друга с годовщиной свадьбы
Стосується кожного: Расправа над сыном (эфир от 02.07.2020)
Телешоу

Стосується кожного: Расправа над сыном (эфир от 02.07.2020)
Мой мозг счел реальной угрозу: Надежда Матвеева рассказала о своем самом большом страхе
Новости

Мой мозг счел реальной угрозу: Надежда Матвеева рассказала о своем самом большом страхе

Популярное на сайте

МастерШеф. Профессионалы-2: смотреть 18 выпуск онлайн (эфир от 27.06.2020)

МастерШеф. Профессионалы-2: смотреть 18 выпуск онлайн (эфир от 27.06.2020)
Наречена для тата-3: смотреть 4 выпуск онлайн (эфир от 26.06.2020)

Наречена для тата-3: смотреть 4 выпуск онлайн (эфир от 26.06.2020)
Аферисты в сетях-5: смотреть 7 выпуск онлайн (эфир от 30.06.2020)

Аферисты в сетях-5: смотреть 7 выпуск онлайн (эфир от 30.06.2020)
За витриной: смотреть 1 серию онлайн

За витриной: смотреть 1 серию онлайн

Популярное видео

МастерШеф. Профессионалы-2: смотреть 18 выпуск онлайн (эфир от 27.06.2020)

МастерШеф. Профессионалы-2: смотреть 18 выпуск онлайн (эфир от 27.06.2020)
Аферисты в сетях-5: смотреть 7 выпуск онлайн (эфир от 30.06.2020)

Аферисты в сетях-5: смотреть 7 выпуск онлайн (эфир от 30.06.2020)
За витриной: смотреть 1 серию онлайн

За витриной: смотреть 1 серию онлайн
Аферисты в сетях-5: смотреть 8 выпуск онлайн (эфир от 30.06.2020)

Аферисты в сетях-5: смотреть 8 выпуск онлайн (эфир от 30.06.2020)
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK