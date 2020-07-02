Андрей Макаревич и его молодая жена: в Сети появились снимки с еврейской свадьбы музыканта

2 июля 2020 00:25 Юлия Крутиева
Андрей Макаревич и его молодая жена: в Сети появились снимки с еврейской свадьбы музыканта
Андрей Макаревич с новой женой Эйнат Кляйн
facebook.com/einat.klein2

В декабре 2019 года Андрей Макаревич женился в четвертый раз.

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Церемония бракосочетания лидера группы "Машина времени" Андрея Макаревича и его молодой избранницы прошла втайне. Супругой 66-летнего музыканта стала 36-летняя израильская бизнес-леди Эйнат Кляйн.

Молодожены снялись в фотосессии для "Еврейского журнала". Красочные фотографии, которые были сделаны на свадьбе, позже появились в Сети.

Свадьба Андрея Макаревича / jewishmagazine.ru

В интервью Андрей Макаревич рассказал, что познакомился с нынешней супругой в Эфиопии, куда он отправился в путешествие. И друзья артиста посоветовали ему именно Эйнат, как лучшего гида по Африке.

Странно, что Андрей не был раньше в этой удивительной стране, – говорит Эйнат Кляйн. – Но, с другой стороны, если бы он там был, мы бы не встретились.

Андрей Макаревич женился в четвертый раз / jewishmagazine.ru

А вот Андрей Макаревич в интервью рассказал, что свадьбу организовывала невеста, все было в лучших еврейских традициях.

Я не первый раз женат, никогда никаких свадеб у меня не было. Так, собирались дома друзья, и этим всё заканчивалось. А кукла, привязанная к машине, крики "с маленьким не затягивайте", "почему молодежь не танцует" – вот этого всего у меня не было никогда и не будет. Эйнат очень хотела, чтобы было красиво и было по-еврейски. Она потрясающе всё организовала, я не участвовал.

Напомним,

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