Алена Шоптенко рассказала, как мирится с супругом

Известный хореограф Алена Шоптенко давно пользуется лайфхаком, который помогает сгладить любой конфликт в отношениях с окружающими.

Танцовщица Алена Шоптенко в программе «Зірковий шлях», которая выходит на канале «Украина», рассказала, как сглаживает конфликты в семье.

Многие из нас часто пытаются что-то высказать на эмоциях. И мы нередко делаем это неудачно или используем не те слова. Особенно когда находимся не в ресурсе, то есть будучи уставшими или голодными, – объяснила Алена Шоптенко. – А все, что забирает энергию, делает нас уязвимыми, поэтому, естественно, мы неадекватно себя ведем.

Алена Шоптенко с мужем и сыном / instagram.com/alena_shoptenko

Чтобы не портить отношения, Алена Шоптенко давно пользуется проверенным лайфхаком.

При возникновении возможного конфликта, я пытаюсь отойти в сторону и успокоиться, – сказала известный хореограф в эфире «Зіркового шляху». – То есть я стараюсь переждать тот момент, когда мной руководят эмоции. И когда я могу более адекватно взглянуть на ситуацию, тогда есть смысл проанализировать случившееся и поговорить уже в рациональном русле.

Алена Шоптенко против манипуляций и желания управлять действиями других людей. По словам хореографа, в отношениях очень важна искренность. Она сглаживает любую неприятную ситуацию.

Искренность никогда не встретит сопротивление, – объяснила Алена. – В общении с человеком можно просто рассказать ему о своих чувствах. Причем как о хороших, так и плохих. И это нормально.

Алена Шоптенко с мужем Алексеем Ивановым / instagram.com/alena_shoptenko

Алена Шоптенко старается именно так вести себя и в отношениях с мужем.

Я более уступчивая и покладистая, поэтому чаще всего первой иду на примирение, – сказала хореограф-постановщик. – Если есть веские аргументы, и я действительно в это верю, то тогда принимаю какую-то сторону или мы находим компромисс.

Напомним,