44-летняя певица Sia впервые стала бабушкой
В 2019 году певица Sia впервые стала мамой, о чем рассказала лишь месяц назад.
Сейчас парни проходят специальные программы, которые помогают им справиться с травмами прошлого. А сама 44-летняя звезда вдвое меньше уделяет время своей музыкальной карьере, посвящая всю себя любимым сыновьям.
У моего младшего сына родились двое детей, - призналась Sia. – Я была в шоке, но сейчас все нормально. Они зовут меня Нана. Уговариваю их звать меня просто "милочка", по примеру Крис Дженнер.
Поздравляем исполнительницу с рождением внуков!
Напомним,
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