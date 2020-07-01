44-летняя певица Sia впервые стала бабушкой

В 2019 году певица Sia впервые стала мамой, о чем рассказала лишь месяц назад.

Австралийская исполнительница тайно усыновила двух 18-летних парней, которым сейчас по 19 лет. В своих интервью Sia объяснила свое решение тем, что в таком уже возрасте попасть в приемную семью у мальчишек практически не было шансов.

Сейчас парни проходят специальные программы, которые помогают им справиться с травмами прошлого. А сама 44-летняя звезда вдвое меньше уделяет время своей музыкальной карьере, посвящая всю себя любимым сыновьям.

Певица Sia / instagram.com/siamusic

Теперь же у Sia есть новый повод для радости – она стала дважды бабушкой. У младшенького родилась двойня. Об этом артистка рассказала на шоу «Zane Lowe's Apple Music».

У моего младшего сына родились двое детей, - призналась Sia. – Я была в шоке, но сейчас все нормально. Они зовут меня Нана. Уговариваю их звать меня просто "милочка", по примеру Крис Дженнер.

Поздравляем исполнительницу с рождением внуков!

Певица Sia / Fotobank / GettyImages

Напомним,