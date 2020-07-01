Звезду Папиных дочек Мирославу Карпович затравили в Сети

1 июля 2020 00:05 Юлия Крутиева
Звезду Папиных дочек Мирославу Карпович затравили в Сети
Актриса Мирослава Карпович
instagram.com/m1r0slava_karpovich

В конце февраля Агата Муцениеце и Павел Прилучный объявили о своем разводе.

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Теперь же волна негодования обрушилась на актрису Мирославу Карпович. А все из-за слухов, которые появились в СМИ на прошлой неделе.

Дело в том, что звезде сериала «Папины дочки» приписывают роман с Павлом Прилучным. Коллеги по спектаклю «Косметика врага» были замечены вместе на шоппинге, однако больше никаких подтверждений их возможного романа не было.

Актеры спектакля «Косметика врага» / instagram.com/m1r0slava_karpovich

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Мирослава не комментировала, появившиеся в прессе слухи, да и Павел решил по этому поводу отмолчаться. Карпович и вовсе выбыла из "инста-жизни" уже как полмесяца.

А вот поклонники Агаты Муцениеце не дремлют. В Сети они массово начали писать разные гадости Мирославе, обзывая ее и обвиняя в том, что, якобы, она стала причиной развода пары Агаты и Павла.

Отметим, звезда «Мажора» Павел Прилучный прожил в браке с Агатой Муцениеце почти 9 лет. Сейчас у них подрастает двое детей: сын Тимофей и дочка Мия.

Мирослава Карпович своими детьми пока еще не обзавелась. Да и до замужества дело еще не дошло.

Павел Прилучный и Агата Муцениеце / instagram.com/agataagata

Напомним,  

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