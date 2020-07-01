Звезду Папиных дочек Мирославу Карпович затравили в Сети
В конце февраля Агата Муцениеце и Павел Прилучный объявили о своем разводе.
Дело в том, что звезде сериала «Папины дочки» приписывают роман с Павлом Прилучным. Коллеги по спектаклю «Косметика врага» были замечены вместе на шоппинге, однако больше никаких подтверждений их возможного романа не было.
А вот поклонники Агаты Муцениеце не дремлют. В Сети они массово начали писать разные гадости Мирославе, обзывая ее и обвиняя в том, что, якобы, она стала причиной развода пары Агаты и Павла.
Отметим, звезда «Мажора» Павел Прилучный прожил в браке с Агатой Муцениеце почти 9 лет. Сейчас у них подрастает двое детей: сын Тимофей и дочка Мия.
Мирослава Карпович своими детьми пока еще не обзавелась. Да и до замужества дело еще не дошло.
Напомним,