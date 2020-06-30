Олег Винник отпразднует день рождения на НСК Олимпийский
Этим летом состоится беспрецедентное для Украины шоу в дополненной реальности Артиста №1 Олега Винника.
В честь своего дня рождения певец, автор и композитор готовит невероятное музыкально-интерактивное событие, участником которого можно стать, находясь в любой точке мира. Музыкант представит уникальную программу, созданную с помощью технологий AR и VR, в так называемой дополненной и виртуальной реальностях. Говоря доступным языком, это возможность переместиться на livе-концерт артиста и увидеть разнообразие анимированных цифровых объектов в 3D в течении всего грандиозного шоу. Публика окажется в самом эпицентре событий, имея шанс ближе и отчетливее увидеть и услышать исполнителя, будто бы участвуя во всех постановках перфоманса.
В концерте продуманы возможности прямого взаимодействия артиста с поклонниками - каждый желающий сможет попасть в гримерку к Олегу Виннику, сделать совместное селфи и лично подарить цветы любимому музыканту.
В рамках интерактивно-музыкального шоу каждый желающий сможет присоединиться к филантропической инициативе от Всеукраинского благотворительного фонда «Допомагати просто!»: в числе памятных подарков будут продаваться плюшевые медведи. Вырученные от продажи мягких игрушек средства обязательно дойдут к адресату - Краматорскому детскому дому «Антошка».
Для доступа к AR/VR шоу не нужно никаких дополнительных приспособлений - лишь мобильный телефон или же компьютер (планшет). Все адаптировано для максимального удобства аудитории. Один клик - и ты уже являешься участником действа!
Напомним,