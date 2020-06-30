Потап эмоционально отреагировал на звание, которое ему присвоил президент Зеленский
На минувших выходных Потап удостоился нового звания!
Президент Украины Владимир Зеленский наградил украинского репера званием «Заслуженный артист Украины». Такую «награду» Потап получил за культурно-образовательное развитие украинского государства.
Реакция супруга Насти Каменских не заставила на себя долго ждать. Своими эмоциями певец поспешил поделиться на странице продюсерского центра mozgientertainment в социальных сетях.
Я приятно удивлен. Всегда испытывал смешанные чувства к государственным званиям, даже говорил, что откажусь от «Народного» и отказывался от звания «Заслуженного» в других странах, вместе с предложением выступать за них на международных конкурсах. Но получить звание «Заслуженного Артиста Украины», мне, человеку читавшему рэп на сценах всего мира – невероятно, престижно и почетно! – пишет Потап. - Посвящаю эту награду всем коллегам, которые вдохновляли меня на творчество, и всем фанам, в чьих сердцах мои песни откликались! Сам себя буду называть «Заслуженным хип-хопером». This is for the Culture!
Напомним,