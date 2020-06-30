Потап эмоционально отреагировал на звание, которое ему присвоил президент Зеленский

На минувших выходных Потап удостоился нового звания!

Традиционно ко Дню Конституции Украины правительство Украины награждает званиями и медалями деятелей культуры и украинских знаменитостей. В 2020 году среди прочих оказался Потап

Президент Украины Владимир Зеленский наградил украинского репера званием «Заслуженный артист Украины». Такую «награду» Потап получил за культурно-образовательное развитие украинского государства.

Реакция супруга Насти Каменских не заставила на себя долго ждать. Своими эмоциями певец поспешил поделиться на странице продюсерского центра mozgientertainment в социальных сетях.

Певец Потап / instagram.com/realpotap

39-летний артист опубликовал эмоциональный пост, в котором признался, что был приятно удивлен подобному званию.

Я приятно удивлен. Всегда испытывал смешанные чувства к государственным званиям, даже говорил, что откажусь от «Народного» и отказывался от звания «Заслуженного» в других странах, вместе с предложением выступать за них на международных конкурсах. Но получить звание «Заслуженного Артиста Украины», мне, человеку читавшему рэп на сценах всего мира – невероятно, престижно и почетно! – пишет Потап. - Посвящаю эту награду всем коллегам, которые вдохновляли меня на творчество, и всем фанам, в чьих сердцах мои песни откликались! Сам себя буду называть «Заслуженным хип-хопером». This is for the Culture!

Напомним,