Игорь Кондратюк заявил, что Потапу не нужно было давать звание Заслуженный артист Украины

29 июня 2020 12:00 Катерина Даниленко
Игорь Кондратюк заявил, что Потапу не нужно было давать звание Заслуженный артист Украины
Украинский телеведущий Игорь Кондратюк
социальная сеть Instagram

Украинский телеведущий Игорь Кондратюк опубликовал пост-негодование о новом звании рэпера Потапа.

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Музыкальный продюсер утверждает, что Алексей Потапенко вовсе не достоин носить звание Заслуженного артиста Украины. Свое мнение он обосновал очень подробно, не подбирая слова.

Олексій Потапенко, який зняв штани перед російською публікою ‒ публікою країни-агресора під час шоу на телеканалі країни-агресора став заслуженим артистом України,
‒ возмущен телеведущий.

Потап и Настя Каменских на одном из концертов в России / социальная сеть Instagram

Кондратюк не понимает, чем руководствовался президент, принимая такое решение. Более того, Игорь уверен, что получать подобные награды сейчас тренд в нашей стране.

Володя З. мислить, як на мене, досить дивно, бо живе в якійсь своїй «державі-повії», і навіть посідає в ній головну виборчу посаду, і тому ця нагорода вилядає навіть органічно. Тренд такий нині у країні, яка воює з російським загарбником: синдром меншовартості частини української «аліти». Мене дивує інше. На хіба яскравим і неповторним представникам шоу-бізу ці нафталінові звання від держави? Їхні «звання» ‒ ротації, закачки, продажі артистів, аншлагові тури, «золоті кнопки» YouTube, заслужені статуетки на YUNA та M1 Awards, мільйони підписників у соцмережах, і головне мірило ‒ чесно зароблені гонорари («кеш-бабулєс», як співає Андрій Хливнюк),
‒ доказывает свое мнение знаменитость.

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После этого Кондратюк привел слова погибшего в ДТП Кузьмы Скрябина, которые последний сказал Наталье Могилевской после получения аналогичного звания.

«Тепер я маю право бути похованою на Байковому цвинтарі ‒ якось пожартувала Наталка Могилевська, коли Кузьма спитав її – «на чорта тобі, улюблениці публіки, це совкове звання ‒ «народна артистка України?». Коли ви чуєте, що хтось з шоу-бізнесу раптом отримує звання, знайте: мова, скоріш за все, йде про можливість бути похованим на престижному кладовищі. Дай бог їм усім 100 років жити та творити,
‒ добавил Кондратюк.

Напомним,

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