Игорь Кондратюк заявил, что Потапу не нужно было давать звание Заслуженный артист Украины
Украинский телеведущий Игорь Кондратюк опубликовал пост-негодование о новом звании рэпера Потапа.
Олексій Потапенко, який зняв штани перед російською публікою ‒ публікою країни-агресора під час шоу на телеканалі країни-агресора став заслуженим артистом України,‒ возмущен телеведущий.
Кондратюк не понимает, чем руководствовался президент, принимая такое решение. Более того, Игорь уверен, что получать подобные награды сейчас тренд в нашей стране.
Володя З. мислить, як на мене, досить дивно, бо живе в якійсь своїй «державі-повії», і навіть посідає в ній головну виборчу посаду, і тому ця нагорода вилядає навіть органічно. Тренд такий нині у країні, яка воює з російським загарбником: синдром меншовартості частини української «аліти». Мене дивує інше. На хіба яскравим і неповторним представникам шоу-бізу ці нафталінові звання від держави? Їхні «звання» ‒ ротації, закачки, продажі артистів, аншлагові тури, «золоті кнопки» YouTube, заслужені статуетки на YUNA та M1 Awards, мільйони підписників у соцмережах, і головне мірило ‒ чесно зароблені гонорари («кеш-бабулєс», як співає Андрій Хливнюк),‒ доказывает свое мнение знаменитость.
«Тепер я маю право бути похованою на Байковому цвинтарі ‒ якось пожартувала Наталка Могилевська, коли Кузьма спитав її – «на чорта тобі, улюблениці публіки, це совкове звання ‒ «народна артистка України?». Коли ви чуєте, що хтось з шоу-бізнесу раптом отримує звання, знайте: мова, скоріш за все, йде про можливість бути похованим на престижному кладовищі. Дай бог їм усім 100 років жити та творити,‒ добавил Кондратюк.
Напомним,