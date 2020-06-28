Ирина Горовая о воспитании дочки и сына: Задают такие вопросы, что я краснею
Сооснователь продюсерского центра Mozgi Entertainment Ирина Горовая рассказала, как ей удалось выстроить доверительные отношения с детьми.
Продюсер заявляет, что воспитывает детей не так, как воспитывали ее. Она не делает дистанцию с детьми, ей комфортно и в удовольствие, когда они приходят к ней за советом.
Ирина уверена, чтобы дети были откровенны с родителями, им и самим не стоит стесняться говорить на любые темы со своими чадами. Правда, женщине иногда бывает неловко от вопросов Андрея и Наташи.
Он не боится, да еще и на такие темы, я не думала, что он настолько сможет со мной общаться. У меня не было вообще запретных тем с дочкой, вообще никаких. Если взять всю линейку допустимого в интиме, мы с ней проговаривали и обсуждали. Что, почему и зачем. Что можно, что нельзя. Когда начать, а как,‒ откровенничает Горовая.
Напомним,
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