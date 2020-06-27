Джастин Бибер подает в суд на девушек, обвинивших его в сексуальных домогательствах: не стал молчать

Певец Джастин Бибер решительно отстаивает свою честь.

Несколько дней назад Сеть всколыхнула новость о том, что канадский исполнитель Джастин Бибер замешан в насилии сексуального характера. Об этом первой заявила пользовательница Twitter с ником Даниель. Девушка утверждает, что артист в марте 2014 года, будучи проездом в городе Остин, пытался ее изнасиловать.

Вскоре к подобным обвинениям присоединилась еще одна юная девушка под ником Кади, заявив, что также стала жертвой домогательств Бибера, только в мае 2015 года в Нью-Йорке.

Певец Джастин Бибер / социальная сеть Instagram

Джастин не стал молчать. Он подал иск в суд, где требует 20 миллионов долларов за клевету в свой адрес. Музыкант заявил, что имеет неопровержимые доказательства, которые подтверждают то, что все обвинения в его адрес «страшная и сфабрикованная ложь». Он подкрепил свои слова чеками, электронными письмами и скринами с переписок ‒ в подтверждение того, что в означенное время он находился в совершенно другом месте и был в компании своей экс-девушки Селены Гомес.

Обычно я не выступаю с обращениями по подобным темам, так как на протяжении всей своей карьеры я постоянно сталкиваюсь с рандомными обвинениями, но после разговора с женой и командой я решил все-таки прокомментировать эту новость. Слухи есть слухи, но сексуальное насилие ‒ это то, к чему я отношусь серьезно… За последние 24 часа в Twitter появился новый пост с историей о том, как я стал участником изнасилования 9 марта 2014 года в Остине, штат Техас, в отеле Four Seasons. Я хочу внести ясность. В этой истории нет ни капли правды. На самом деле, я никогда там не был. Как утверждает эта женщина, я действительно был в Остине на фестивале South by Southwest и спел там несколько песен. Но чего не знала эта женщина, так это то, что я находился там со своей бывшей девушкой Селеной Гомес,

‒ написал Бибер в соцсети.

Джастин Бибер с экс-девушкой Селеной Гомес / социальная сеть Instagram

Защита исполнителя ответила, что фанатки Бибера могут идти на многие нелепые и абсурдные поступки, лишь бы привлечь к себе внимание, однако эти обвинения уже переходят все границы.

Напомним,