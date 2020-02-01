Джастин Бибер нежно поцеловал жену перед папарацци: вспыхнули чувства

Молодожены посетили премьеру документального фильма об исполнителе.

Эпатажный канадский певец Джастин Бибер решил порадовать поклонников не только музыкальной деятельностью, но и выпустить серию роликов о своей жизни. На днях в Калифорнии состоялась премьера ленты под названием «Justin Bieber: Seasons», которая состоит из десяти эпизодов. Гостями мероприятия стали ближайшие родственники, друзья и любимая жена артиста.

Стоит отметить, что совместные выходы в свет ‒ редкое явление в жизни знаменитостей. Но в этот раз влюбленные не только появились вместе на красной дорожке, но и не стали скрывать своих чувств. Джастин не отходил от жены ни на шаг, постоянно обнимая и целуя ее. В какой-то момент Бибер оторвался от губ жены и продолжил осыпать поцелуями ее шею.

Для мероприятия музыкант выбрал белый свитшот, розовые джинсовые брюки и черную кепку, модель же предпочла появиться на светской тусовке в элегантном черном платье. Дополняли ее образ крупные серьги.

Заметим, что нашумевшая лента рассказывает о жизни артиста «изнутри»: как проходило его детство в Канаде, как он начинал петь и сам строил свой путь к успеху.

Напомним,