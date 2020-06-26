Любовь Успенская рассказала об отношениях с молодым грузинским певцом: Уже хочу с ним слиться
В последнее время имя Любови Успенской у всех на слуху.
По сей день мать и дочь не смогли наладить между собой нормальные отношения. Сейчас Татьяна не живет дома, а сама Успенская переключилась на творчество и, поговаривают, на молодого мужчину.
Речь идет о 27-летнем грузинском певце Леване Кбилашвили. В апреле Успенская заявила на своей странице в Инстаграм, что влюбилась в голос этого парня.
Любовь - такое слово огромное. Я влюблена в этот голос… Когда я стою на сцене с талантами или снимаюсь в клипе с мужчиной, должен быть момент влюбленности. Если ты не влюблен, в это не поверит народ, - говорит Успенская. - Меня настолько вставляет, когда он поет «Я держу твои ладони осторожно…», я протягиваю ладони и уже хочу с ним слиться. Я не знаю, может быть, это любовь. Время покажет. Честно говоря, от таких мужчин я бы не отказалась.