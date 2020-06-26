Любовь Успенская рассказала об отношениях с молодым грузинским певцом: Уже хочу с ним слиться

В последнее время имя Любови Успенской у всех на слуху.

На протяжении всей весны публика активно обсуждала грандиозный скандал в семье Любови Успенской . 66-летняя певица серьезно поскандалила со своей дочерью Татьяной и заявила, что у той – проблемы с психикой.

По сей день мать и дочь не смогли наладить между собой нормальные отношения. Сейчас Татьяна не живет дома, а сама Успенская переключилась на творчество и, поговаривают, на молодого мужчину.

Речь идет о 27-летнем грузинском певце Леване Кбилашвили. В апреле Успенская заявила на своей странице в Инстаграм, что влюбилась в голос этого парня.

Любовь Успенская и Леван Кбилашвили / instagram.com/uspenskayalubov_official

Более того, Любовь решила выступать в роли продюсера Левана. Сейчас она помогает певцу записывать песню и снимает клип.

Но связывает ли артистов лишь творчество? Может Успенская влюблена в этого молодого артиста? В этом вопросе попыталась разобраться блогер Алена Жигалова в своем YouTube-шоу. И вот, что ей удалось узнать.

Любовь - такое слово огромное. Я влюблена в этот голос… Когда я стою на сцене с талантами или снимаюсь в клипе с мужчиной, должен быть момент влюбленности. Если ты не влюблен, в это не поверит народ, - говорит Успенская. - Меня настолько вставляет, когда он поет «Я держу твои ладони осторожно…», я протягиваю ладони и уже хочу с ним слиться. Я не знаю, может быть, это любовь. Время покажет. Честно говоря, от таких мужчин я бы не отказалась.

Любовь Успенская и Леван Кбилашвили / instagram.com/uspenskayalubov_official

Напомним,