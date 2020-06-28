Дочь Кузьмы Скрябина окончила университет: в черном мини и с дипломом в руках
Единственная дочь музыканта Кузьмы Скрябина Барбара стала совсем взрослой. На днях девушка получила диплом о высшем образовании и отгуляла выпускной.
На праздничном событии 22-летняя девушка предстала в черном шифоновом платье с кружевными элементами и босоножках на высоком каблуке. Талию она подчеркнула широким поясом, а дополнила образ объемными локонами, ярким маникюром и солнцезащитными очками.
Врач! Шесть незабываемых лет и диплом в руках. Мечты сбываются,‒ написала дочь певца.
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