Дочь Кузьмы Скрябина окончила университет: в черном мини и с дипломом в руках

28 июня 2020 16:00 Катерина Даниленко
Дочь Кузьмы Скрябина окончила университет: в черном мини и с дипломом в руках
Дочь Кузьмы Скрябина Барбара с мужем Виктором
социальная сеть Instagram

Единственная дочь музыканта Кузьмы Скрябина Барбара стала совсем взрослой. На днях девушка получила диплом о высшем образовании и отгуляла выпускной.

Читайте такжеНе стал молчать: Джастин Бибер подает в суд на девушек, обвинивших его в сексуальных домогательствах
Мария-Барбара Кузьменко окончила Национальный медицинский университет имени А.А. Богомольца, о чем сообщила на своей странице в Instagram.

На праздничном событии 22-летняя девушка предстала в черном шифоновом платье с кружевными элементами и босоножках на высоком каблуке. Талию она подчеркнула широким поясом, а дополнила образ объемными локонами, ярким маникюром и солнцезащитными очками.

Врач! Шесть незабываемых лет и диплом в руках. Мечты сбываются,
‒ написала дочь певца.

Дочь Кузьмы Скрябина Мария-Барбара / социальная сеть Instagram

Читайте такжеНадо поговорить с глазу на глаз: Третья и четвертая жена Виктора Павлика устроили разборки в соцсетях
Студенческий период принес девушке не только новых друзей и знания, но и любовь. В декабре прошлого года Барбара вышла замуж за своего однокурсника Виктора Тура.

Напомним,

Дочь Кузьмы Скрябина Мария-Барбара / социальная сеть Instagram

Дочь Кузьмы Скрябина получила диплом специалиста / социальная сеть Instagram
 

Облако тегов

дети звезд личная жизнь звезд Андрей Кузьменко социальные сети Кузьма Скрябин фото новости

Материалы по теме

Задают такие вопросы, что я краснею: Ирина Горовая о воспитании дочки и сына
Новости

Задают такие вопросы, что я краснею: Ирина Горовая о воспитании дочки и сына
В черном мини и с дипломом в руках: Дочь Кузьмы Скрябина окончила университет
Новости

В черном мини и с дипломом в руках: Дочь Кузьмы Скрябина окончила университет
Fashion-фотограф Соня Плакидюк рассталась со своим женихом Ричардом Горном
Новости

Fashion-фотограф Соня Плакидюк рассталась со своим женихом Ричардом Горном
Как придать волосам шелковистости: ТОП-4 лайфхака
Полезные советы

Как придать волосам шелковистости: ТОП-4 лайфхака

Популярное на сайте

5 интересных фактов о зрении, которые вы до сих пор могли не знать

5 интересных фактов о зрении, которые вы до сих пор могли не знать
Кристина Асмус и Гарик Харламов разводятся: спустя 8 лет брака

Кристина Асмус и Гарик Харламов разводятся: спустя 8 лет брака
Аферисты в сетях-5: смотреть 5 выпуск онлайн (эфир от 23.06.2020)

Аферисты в сетях-5: смотреть 5 выпуск онлайн (эфир от 23.06.2020)
Наречена для тата-3: смотреть 4 выпуск онлайн (эфир от 26.06.2020)

Наречена для тата-3: смотреть 4 выпуск онлайн (эфир от 26.06.2020)

Популярное видео

Аферисты в сетях-5: смотреть 5 выпуск онлайн (эфир от 23.06.2020)

Аферисты в сетях-5: смотреть 5 выпуск онлайн (эфир от 23.06.2020)
МастерШеф. Профессионалы-2: смотреть 18 выпуск онлайн (эфир от 27.06.2020)

МастерШеф. Профессионалы-2: смотреть 18 выпуск онлайн (эфир от 27.06.2020)
Аферисты в сетях-5: смотреть 6 выпуск онлайн (эфир от 23.06.2020)

Аферисты в сетях-5: смотреть 6 выпуск онлайн (эфир от 23.06.2020)
Орел и Решка. Карантин. Большой выпуск №7 - смотреть онлайн

Орел и Решка. Карантин. Большой выпуск №7 - смотреть онлайн
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK