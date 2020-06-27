Сильвестр Сталлоне удивил публику неожиданным признанием: я живу с пятью женщинами

27 июня 2020 15:00 Катерина Даниленко
Сильвестр Сталлоне удивил публику неожиданным признанием: я живу с пятью женщинами
Американскай актер Сильвестр Сталлоне
социальная сеть Instagram

Знаменитый Рэмбо Сильвестр Сталлоне поделился секретом счастливого брака.

Читайте такжеУже хочу с ним слиться: Любовь Успенская рассказала об отношениях с молодым грузинским певцом
Американский актер Сильвестр Сталлоне с супругой Дженнифер Флэйвин вместе уже целых 25 лет. За этот период в их отношениях было, как много счастливых моментов, так и не очень. Но факт остается фактом: они вместе, и они любят друг друга.

Отвечая на вопросы о личной жизни, мужчина убедительно заявил, что целых 19 лет ему понадобилось, чтобы осознать, что секрет их счастливого брака в одной простой вещи.

Мне понадобилось 19 лет, чтобы усвоить простую истину: моя жена всегда права! Я понял, что эта женщина обладает удивительной мудростью, умением принимать взвешенные, верные решения. Я всегда принимаю решения «с наскока», не разобравшись толком. Она же всегда сначала во все вникает. Она удивительно надежна, с ней я чувствую себя в полной безопасности. В конце концов, я всегда говорю ей: «Дорогая, давай это решишь ты. Я тебе доверяю…»,
‒ заявил Сталлоне.

Американскай актер Сильвестр Сталлоне с женой Дженнифер Флэйвин / социальная сеть Instagram

К слову, до брака с Флэйвин актер был женат два раза. Первой его супругой была фотограф Саша Зак. Она подарила ему двоих сыновей – Сэйджа и Сэрджеона. Второй женой актера стала датская модель и актриса Бригитта Нильсен. С ней Сильвестр прожил совсем недолго – меньше двух лет, зато развод был долгим и скандальным. Поэтому, когда актер встретился с Флэйвин, то к чему-то серьезному он явно не готовился. Более того, после 6 лет отношений он ушел от нее, чтобы закрутить роман с моделью Энджи Эверхарт. Вскоре знаменитость все осознал и вернулся к Дженнифер.

Американскай актер Сильвестр Сталлоне с женой и дочками / социальная сеть Instagram

Читайте такжеАлена Шоптенко призналась, о какой профессии мечтала в юности
Поженились они в 1997 году, через год после того, как женщина родила актеру первую дочь. Сейчас отношения пары только укрепились, мужчина очень ценит жену и благодарит ее за трех прекрасных дочерей ‒ Софию, Систин и Скарлетт.

В моем доме ‒ настоящее женское царство. Три дочери, жена, домработница. Даже собаки и те ‒ «девочки». И я совершенно счастлив с ними,
‒ откровенничает режиссер.

Напомним,

Американскай актер Сильвестр Сталлоне с женой и дочками / социальная сеть Instagram

Облако тегов

дети звезд Сильвестр Сталлоне личная жизнь звезд социальные сети фото новости

Материалы по теме

Получала угрозы: 16-летняя блогер-миллионник покончила с собой
Новости

Получала угрозы: 16-летняя блогер-миллионник покончила с собой
Правда или домыслы: Вера Брежнева уволила Эрику Герцег из ВИА Гры, приревновав к Меладзе
Новости

Правда или домыслы: Вера Брежнева уволила Эрику Герцег из ВИА Гры, приревновав к Меладзе
За витриной: смотреть 8 серию онлайн
Сериалы

За витриной: смотреть 8 серию онлайн
За витриной: смотреть 7 серию онлайн
Сериалы

За витриной: смотреть 7 серию онлайн

Популярное на сайте

МастерШеф. Профессионалы-2: смотреть 17 выпуск онлайн (эфир от 20.06.2020)

МастерШеф. Профессионалы-2: смотреть 17 выпуск онлайн (эфир от 20.06.2020)
Кристина Асмус и Гарик Харламов разводятся: спустя 8 лет брака

Кристина Асмус и Гарик Харламов разводятся: спустя 8 лет брака
Аферисты в сетях-5: смотреть 5 выпуск онлайн (эфир от 23.06.2020)

Аферисты в сетях-5: смотреть 5 выпуск онлайн (эфир от 23.06.2020)
5 интересных фактов о зрении, которые вы до сих пор могли не знать

5 интересных фактов о зрении, которые вы до сих пор могли не знать

Популярное видео

МастерШеф. Профессионалы-2: смотреть 17 выпуск онлайн (эфир от 20.06.2020)

МастерШеф. Профессионалы-2: смотреть 17 выпуск онлайн (эфир от 20.06.2020)
Аферисты в сетях-5: смотреть 5 выпуск онлайн (эфир от 23.06.2020)

Аферисты в сетях-5: смотреть 5 выпуск онлайн (эфир от 23.06.2020)
Аферисты в сетях-5: смотреть 6 выпуск онлайн (эфир от 23.06.2020)

Аферисты в сетях-5: смотреть 6 выпуск онлайн (эфир от 23.06.2020)
Світське життя: смотреть выпуск онлайн (эфир от 20.06.2020)

Світське життя: смотреть выпуск онлайн (эфир от 20.06.2020)
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK