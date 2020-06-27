Сильвестр Сталлоне удивил публику неожиданным признанием: я живу с пятью женщинами

Знаменитый Рэмбо Сильвестр Сталлоне поделился секретом счастливого брака.

Американский актер Сильвестр Сталлоне с супругой Дженнифер Флэйвин вместе уже целых 25 лет. За этот период в их отношениях было, как много счастливых моментов, так и не очень. Но факт остается фактом: они вместе, и они любят друг друга.

Отвечая на вопросы о личной жизни, мужчина убедительно заявил, что целых 19 лет ему понадобилось, чтобы осознать, что секрет их счастливого брака в одной простой вещи.

Мне понадобилось 19 лет, чтобы усвоить простую истину: моя жена всегда права! Я понял, что эта женщина обладает удивительной мудростью, умением принимать взвешенные, верные решения. Я всегда принимаю решения «с наскока», не разобравшись толком. Она же всегда сначала во все вникает. Она удивительно надежна, с ней я чувствую себя в полной безопасности. В конце концов, я всегда говорю ей: «Дорогая, давай это решишь ты. Я тебе доверяю…»,

‒ заявил Сталлоне.

Американскай актер Сильвестр Сталлоне с женой Дженнифер Флэйвин / социальная сеть Instagram

К слову, до брака с Флэйвин актер был женат два раза. Первой его супругой была фотограф Саша Зак. Она подарила ему двоих сыновей – Сэйджа и Сэрджеона. Второй женой актера стала датская модель и актриса Бригитта Нильсен. С ней Сильвестр прожил совсем недолго – меньше двух лет, зато развод был долгим и скандальным. Поэтому, когда актер встретился с Флэйвин, то к чему-то серьезному он явно не готовился. Более того, после 6 лет отношений он ушел от нее, чтобы закрутить роман с моделью Энджи Эверхарт. Вскоре знаменитость все осознал и вернулся к Дженнифер.

Американскай актер Сильвестр Сталлоне с женой и дочками / социальная сеть Instagram

Поженились они в 1997 году, через год после того, как женщина родила актеру первую дочь. Сейчас отношения пары только укрепились, мужчина очень ценит жену и благодарит ее за трех прекрасных дочерей ‒ Софию, Систин и Скарлетт.

В моем доме ‒ настоящее женское царство. Три дочери, жена, домработница. Даже собаки и те ‒ «девочки». И я совершенно счастлив с ними,

‒ откровенничает режиссер.

Напомним,