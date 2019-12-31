Сильвестр Сталлоне в роли Кевина из «Один дома»: вот это поворот

31 декабря 2020 16:00 Катерина Даниленко
Сильвестр Сталлоне в роли Кевина из «Один дома»: вот это поворот
Кадр из фильма «Один дома»
открытый источник

Неожиданное перевоплощение позабавило фолловеров.

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Американские блогеры презентовали свою версию культового фильма «Один дома», где с помощью компьютерной программы изменили лицо Кевина. Теперь главным героем киноленты стал Сильвестр Сталлоне. Видео уже собрало более 3 млн просмотров.

Кадр из пародии на фильм «Один дома» / социальная сеть Instagram

Создатели ролика отобрали и смонтировали самые яркие сцены фильма 90-х. Звезда сериала «Рембо» очень необычно смотрелся на месте 10-летнего Маколея Калкина. Помимо внешности был изменен и голос мальчика. Видеоролик назвали «Home Stallone».

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Поменялись внешне и другие герои кинокартины. А сюжет фильма получился более драматичным: главный герой в конце ленты действительно остается один, так как его семья погибает в авиакатастрофе. Кадры авиакатастрофы были взяты из другого фильма – «Пункт назначения».

Напомним,

  

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