Сильвестр Сталлоне в роли Кевина из «Один дома»: вот это поворот
31 декабря 2020 16:00
Катерина Даниленко
Кадр из фильма «Один дома»
открытый источник
Неожиданное перевоплощение позабавило фолловеров.
Американские блогеры презентовали свою версию культового фильма «Один дома»
, где с помощью компьютерной программы изменили лицо Кевина. Теперь главным героем киноленты стал Сильвестр Сталлоне. Видео уже собрало более 3 млн просмотров.
Кадр из пародии на фильм «Один дома» / социальная сеть Instagram
Создатели ролика отобрали и смонтировали самые яркие сцены фильма 90-х. Звезда сериала «Рембо» очень необычно смотрелся на месте 10-летнего Маколея Калкина. Помимо внешности был изменен и голос мальчика. Видеоролик назвали «Home Stallone».
Поменялись внешне и другие герои кинокартины. А сюжет фильма получился более драматичным: главный герой в конце ленты действительно остается один, так как его семья погибает в авиакатастрофе. Кадры авиакатастрофы были взяты из другого фильма – «Пункт назначения».
Напомним,