Ольга Фреймут об отдыхе в Эмиратах с детьми: «Это искусство компромиссов»

Знаменитость поделилась серией фото с семьей.

Телеведущая Ольга Фреймут отправилась с семьей на новогодние праздники в Абу-Даби. В своем Instagram она рассказала, как это отдыхать с тремя детьми разных возрастов.

Многодетная мама призналась, что с мужем запланировали поездку в Альпы, так как хотели покататься на лыжах. Однако с маленькими детьми (3-летним Валерием и 2-летней Евдокией) это было бы очень сложно. Свой выбор они остановили на теплом острове.

Быть мамой детей разного возраста ‒ это учиться искусству компромиссов. Злата хочет в музей современного искусства «Лувр», Валерий и Дунечка – кататься на санках в Феррари Парк. А у нас с мужем даже нет времени на море и пляж, потому что отдых с детьми – это отдых детей,

‒ написала знаменитость.

Кроме того, семья Ольги Фреймут посетила ресторан семизвездочного отеля «Emirates Palace Hotel». Знаменитость отметила, что кухня в ресторане была очень вкусной, а интерьер выглядел кричаще дорого:

Впервые крикливая роскошь не вызывала у меня эстетического отвращения: золотые лифты и рукомойники, мраморные полы, стилизовано рассыпанные камни Swarovski... бескрайние просторы, как пустыни, даже персонала (а его почти 3000!) не видно.

Фреймут добавила, что даже в семизвездочном отеле, где на одного гостя предусмотрено три человека обсуживающего персонала, бывают неудобные ситуации:

Владимир ждал равиоли больше часа... Даже 7-звездочный сервис может давать сбой.

Напомним,