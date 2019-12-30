Ольга Фреймут об отдыхе в Эмиратах с детьми: «Это искусство компромиссов»
Знаменитость поделилась серией фото с семьей.
Многодетная мама призналась, что с мужем запланировали поездку в Альпы, так как хотели покататься на лыжах. Однако с маленькими детьми (3-летним Валерием и 2-летней Евдокией) это было бы очень сложно. Свой выбор они остановили на теплом острове.
Быть мамой детей разного возраста ‒ это учиться искусству компромиссов. Злата хочет в музей современного искусства «Лувр», Валерий и Дунечка – кататься на санках в Феррари Парк. А у нас с мужем даже нет времени на море и пляж, потому что отдых с детьми – это отдых детей,‒ написала знаменитость.
Кроме того, семья Ольги Фреймут посетила ресторан семизвездочного отеля «Emirates Palace Hotel». Знаменитость отметила, что кухня в ресторане была очень вкусной, а интерьер выглядел кричаще дорого:
Впервые крикливая роскошь не вызывала у меня эстетического отвращения: золотые лифты и рукомойники, мраморные полы, стилизовано рассыпанные камни Swarovski... бескрайние просторы, как пустыни, даже персонала (а его почти 3000!) не видно.
Владимир ждал равиоли больше часа... Даже 7-звездочный сервис может давать сбой.
Напомним,