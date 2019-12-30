Регина Тодоренко рассказала, чем ей запомнился 2019 год: «Отрастила огромный зад»

30 декабря 2020 22:40 Катерина Даниленко
Регина Тодоренко рассказала, чем ей запомнился 2019 год: «Отрастила огромный зад»
Телеведущая Регина Тодоренко
социальная сеть Instagram

Путешественница подвела итоги года.

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Телеведущая Регина Тодоренко гордится тем, что в уходящем году сумела совместить материнство и любимую работу. В своем Instagram знаменитость поделилась событиями 2019 года, которые запомнились ей больше всего.

Первым делом 29-летняя артистка высказалась о своей фигуре. Оказалось, молодой маме не так просто сохранить подтянутые формы.

Я похудела на 18 кг и снова поправилась на 5, отрастила огромный зад,
‒ начала свой рассказ Регина.

Телеведущая Регина Тодоренко / социальная сеть Instagram

Также телезвезда похвасталась своими достижениями в блогерстве. Написала о саморазвитии и народном признании.

Выпустила 2 сезона шоу «Пятница с Региной», решила купить франшизу очень крутого центра, уже отсняла на Бали новый образовательный проект для ещё одного YouTube-канала, побывала в списке Forbes, разработала вместе с креативной командой стилистов спецбоксы красоты для каждой девушки, получила ТЭФИ, стала женщиной года по версии Glamour,
 ‒ с гордостью написала Тодоренко.

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Особое внимание в своем посте звезда уделила хейтерам, которых раздражает ее жизнерадостная позиция, транслируемая в ее соцсетях. Отметила Регина и благотворительные проекты в которых принимала участие, разъезды по миру и отношения с мужем:

Отравилась (по всей видимости, ядом хейтеров), которых «бесит вечный позитив этой Регины», перевела на благотворительность около 1 млн. р. (дай Бог, спасла чью-то жизнь), побывала в 7-ми странах с сыном, покаталась на серфе и на нервах мужа. О достижениях в семье писать не буду, но мы с Владом Топаловым наконец-то нашли ключи от всех потайных комнат в наших отношениях.

Напомним,

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