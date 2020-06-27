Вера Брежнева уволила Эрику Герцег из ВИА Гры, приревновав к Меладзе: правда или домыслы

27 июня 2020 16:00 Катерина Даниленко
Вера Брежнева уволила Эрику Герцег из ВИА Гры, приревновав к Меладзе: правда или домыслы
Певица Вера Брежнева
социальная сеть Instagram

Российский продюсер Леонид Дзюник в недавнем интервью заявил, что к увольнению певицы Эрики Герцег из ВИА Гры причастна Вера Брежнева.

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По словам продюсера, вокалистка не могла уйти из такого масштабного проекта просто так. Он уверен, что именно супруга Меладзе Вера Брежнева решила убрать конкурентку из-за ревности.

Все молодые девушки, которые попадали в коллектив к господину Меладзе, пытались любыми средствами привлечь его внимание. И Константин Шотаевич всегда этим пользовался. Я знаю об этом не понаслышке,
‒ рассказал Дзюник.

Кроме того, Леонид утверждает, что Меладзе всегда проявлял повышенный интерес к девушкам в своей группе. Однажды генеральный продюсер ВИА Гры Дмитрий Костюк в беседе с Дзюником признался, что состав группы меняется так часто, потому что девушки «плохо работают… и не только на сцене».

Экс-участница группы «ВИА Гра» Эрика Герцег и Константин Меладзе / социальная сеть Instagram

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Бывший концертный директор группы «Тату» поддерживает в этой ситуации Брежневу, отмечая, что она все сделала правильно, выгнав Герцег:

Думаю, когда обессиленные органы Константина Шотаевича оказались в твердых руках Брежневой, он быстро понял, что дальнейшие попытки что-то мутить с Герцег бессмысленные, и отправил ее в пешее путешествие туда, откуда она появилась на свет. В этой ситуации могу только от всего сердца порадоваться за Веру. Молодец, девочка!

Напомним,

Эрика Герцег и Константин Меладзе / социальная сеть Instagram
 

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