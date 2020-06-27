Вера Брежнева уволила Эрику Герцег из ВИА Гры, приревновав к Меладзе: правда или домыслы
Российский продюсер Леонид Дзюник в недавнем интервью заявил, что к увольнению певицы Эрики Герцег из ВИА Гры причастна Вера Брежнева.
Все молодые девушки, которые попадали в коллектив к господину Меладзе, пытались любыми средствами привлечь его внимание. И Константин Шотаевич всегда этим пользовался. Я знаю об этом не понаслышке,‒ рассказал Дзюник.
Кроме того, Леонид утверждает, что Меладзе всегда проявлял повышенный интерес к девушкам в своей группе. Однажды генеральный продюсер ВИА Гры Дмитрий Костюк в беседе с Дзюником признался, что состав группы меняется так часто, потому что девушки «плохо работают… и не только на сцене».
Думаю, когда обессиленные органы Константина Шотаевича оказались в твердых руках Брежневой, он быстро понял, что дальнейшие попытки что-то мутить с Герцег бессмысленные, и отправил ее в пешее путешествие туда, откуда она появилась на свет. В этой ситуации могу только от всего сердца порадоваться за Веру. Молодец, девочка!
Напомним,
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