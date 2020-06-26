Звезда сериала Госпожа Фазилет и ее дочери Чаглар Эртугрул: Мне понравился характер моего персонажа

Эксклюзив 26 июня 2020 13:30 Александр Кива
Звезда сериала Госпожа Фазилет и ее дочери Чаглар Эртугрул: Мне понравился характер моего персонажа
Звезда сериала Госпожа Фазилет и ее дочери Чаглар Эртугрул
пресс-служба

Звезда сериала Госпожа Фазилет и ее дочери Чаглар Эртугрул признался, что думает о своем персонаже Ягыза Эгемена.

Турецкие сериалы все чаще появляются на экранах украинских телеканалов. Ведь порой в них совмещается огромное количество жанров - драма, мелодрама, детектив... Такое разнообразие привлекает не только женщин, но и мужчин - сюжет захватывает и держит в напряжении до последних серий. К таким сериалам можно отнести и турецкую остросюжетную драму "Госпожа Фазилет и ее дочери", премьера которой состоится 28 июня в 16:25 на "Интере". Накануне премьеры предлагаем узнать побольше об одном из главных героев картины - исполнителе роли Ягыза Эгемена, актере Чагларе Эртугруле.

О роли Ягыза Эгемена: "Мне понравился характер этого персонажа. Вначале мы видим его, как молодого и жесткого бизнесмена, следующего всем правилам жизни. Но с развитием сюжета он проходит через разные фазы изменений - характера, привычек, поведения. Было здорово работать над этим. Тем более, что продюсер, сценарист и режиссер давали нам определенную свободу действий, зная, что по итогу все будет хорошо. Я играю с удовольствием и это сказывается на ролях самым лучшим образом".

О бунтарстве: "Я определенно не отношусь к этому типу и стараюсь следовать если не всем, то большей части правил".

О становлении, как актер: "Родители хотели, чтобы я посвятил себя науке. Но получился актер! (Улыбается.) Да, я изучал инженерию, но это не было мне интересным - все свободное от занятий время я проводил за просмотром фильмов и передач. Меня манило кинопроизводство, я видел себя там, но у меня не хватало смелости вступить в театральный кружок в университете. Но потом я все же переступил через себя".

О времени в Лос-Анджелесе: "Я провел там 4 месяца, изучая актерство - изучал методы и даже посещал уроки комедии. Мне было важно понять, могу ли я стать хорошим актером. Возможно, когда-то я  стану настолько хорош в своем деле, что смогу сняться в фильмах моего любимого режиссера Мартина Скорсезе".

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О свободе в отношениях: "Нужно уважать партнера и его личную жизнь, хобби, семью и работу. Ведь твой партнер тоже личность. Я стараюсь в отношениях держать баланс в свободе, иметь взаимное доверие и уважение".

 

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