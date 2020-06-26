Актриса Анастасия Иванюк: По-доброму завидую зрителям сериала «Швидка»

Съемки третьего сезона сериала «Швидка», который совсем скоро выйдет на канале НЛО TV, в самом разгаре.

О том, как проходят будни актеров, и что ждет зрителей в новом сезоне сериала о парамедиках, рассказала актриса Анастасия Иванюк (она же Рита Скороход в сериале).

Настя, как для тебя начались съемки третьего сезона серила «Швидка»?

Я и вся наша команда очень ждали первый съёмочный день! Было так волнительно, мы все друг друга увидели (впервые после года перерыва!), когда разбивали тарелку. Это была невероятно долгожданная и тёплая встреча. Ведь мы не просто коллеги на площадке, мы семья.

Твоя героиня Рита изменилась?

Рита от сезона к сезону очень взрослеет. Ее взгляды меняются, и меня, как исполнительницу, это очень радует. Мне приятно наблюдать за ее ростом. Но тут, конечно, не без смешных ситуаций. Рита спец попадать в них!

Были ли моменты в сценарии нового сезона, которые тебя очень удивили?

Когда я читала сценарий третьего сезона, то искренне смеялась, как ребёнок. Мне очень хотелось поделиться со всеми вокруг новыми событиями в сезоне, но честно хранила все в себе. Я по-доброму завидую зрителям сериала «Швидка». Вас ждут приятные сюрпризы.

В сериале у твоей героини целых два служебных романа – а как ты относишься к служебным романам в реальной жизни?

Любовь – это всегда доброе и замечательное чувство. Так зачем же ему сопротивляться? Ко всему нужно подходить с умом, и тогда все будет в порядке. Насилие на работе – вот что плохо. А романы – почему бы и нет?

Расскажи об атмосфере на съемочной площадке в этом сезоне?

Мы все – словно семья, поэтому очень друг по другу скучали. Каждый день вместе для нас – праздник. Особенно, когда собираемся двумя бригадами. Тогда атмосфера особенно веселая!

Расскажи, как вам удается сохранять такой позитивный настрой, несмотря на длительные съемки?

Сценарий замечательный, все на площадке заряжены на позитив и плодотворную работу. Мы кайфуем друг от друга, учимся чему-то новому вместе. В этом и особенность нашей команды – всегда только вперёд и с хорошим настроем!

Ты в реальной жизни и Рита – два абсолютно противоположных человека?

Во мне определено очень много есть от моей героини. Иногда в повседневной жизни замечаю за собой повадки Риты, и это очень забавно. Ну, иначе и быть не может. Это частичка меня.

Почему зрителю нужно посмотреть третий сезон сериала «Швидка»?

Этот проект пропитан любовью и позитивом. Поэтому, что бы у вас в жизни ни происходило, вы всегда можете включить «Швидку», и провести с нами 20, а то и больше уникальных минут!