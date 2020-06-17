Анна Михалкова: Я вообще не считаю себя актрисой

17 июня 2020 13:30 Александр Кива
Анна Михалкова: Я вообще не считаю себя актрисой
Актриса Анна Михалкова
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17 июня в Днепре вышел свежий номер газеты «Теледом», на обложке — актриса Анна Михалкова.

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Читайте в №23-25:

- Анна Михалкова рассказала о семье, своих методах воспитания и формуле счастья;

- Страсти по мишке. Сколько художник Чижиков получил за символ Олимпиады-80;

- Фильму «Буратино»-45. Как сложились судьбы актеров;

- Коллекция из Днепра попала в Книгу рекордов Гиннесса;

- Первая помощь при тепловом и солнечном ударе.

А еще в «Теледоме» много интересных статей, тематических материалов о здоровье и  красоте, психологии и поведении, кулинарные сюрпризы, игровые блоки сканвордов и кроссвордов, детские игровые площадки, юмор, гороскоп, афиша событий в городе, анонсы фильмов и телепрограмм.

Газета «Теледом» продается в Днепре, Кривом Роге, Каменском, Павлограде, Новомосковске, Никополе, Покрове, и представлена во всех районных центрах днепропетровской области. Рекомендованная цена - 8 грн. 00 коп.

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