Актриса Надежда Хильская: Виталина и Шульга – бомбическая парочка!

24 июня 2020 16:24 Александр Кива
Актриса Надежда Хильская: Виталина и Шульга – бомбическая парочка!
Актриса Надежда Хильская: Виталина и Шульга – бомбическая парочка!
пресс-служба

В самом разгаре съемки третьего сезона сериала «Швидка», который совсем скоро выйдет на канале НЛО TV.

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Сериал о жизни парамедиков давно полюбился украинским зрителям, поэтому мы расспросили о всех подробностях съемочного процесса одну из главных героинь сериала – Надежду Хильскую. Как изменится жизнь ее персонажа – доктора Виталины? И какую реакцию вызвала у нее концовка сериала?

Надя, какие чувства у тебя возникли в первый съемочный день третьего сезона «Швидка»?

Я очень скучала по всей съемочной группе, поэтому безумно рада была всех видеть. Мы же не виделись целый год! Мы, по традиции, разбили тарелку, разобрали осколки и наблюдали за долгожданным съемочным процессом (ну, и принимали в нем участие, конечно!)

Отношения твоей героини Виталины и Шульги (Геннадий Василенко) – главная интрига третьего сезона. Мы знаем, что спойлерить нельзя, но скажи – когда ты узнала, как дальше будет развиваться ситуация – была удивлена?

Виталина и Шульга – бомбическая парочка! Поверьте, в третьем сезоне с ними произойдет много всего интересного. Прочитав сценарий, я скорее была удивлена изобретательности наших сценаристов. Увидите – поймёте.

Были другие моменты в сценарии, которые тебя очень удивили или порадовали?

Конечно, огромное количество! Скажу по секрету – особенно шикарен финал!

Как считаешь, в реальной жизни Виталина и Шульга могли бы быть вместе и не убить друг друга? И вообще, тебе легко общаться с людьми, кардинально отличающимися от тебя по темпераменту и характеру?

Мне кажется, что рядом с таким, как Шульга, может быть только такая, как Виталина! Они дополняют друг друга. В жизни тоже все возможно. Я коммуникабельная, могу найти общий язык со всеми.

Насколько плотный твой съемочный график сейчас? Когда ты успеваешь отдыхать, да еще и записывать видео для «Тик Ток»?

Нууу, у меня есть выходные. Вдобавок к этому, я очень люблю свою профессию, и могла бы работать даже и без выходных. А мой «Тик Ток», как начался, так и закончился вместе с карантином. Теперь в свободные минутки на площадке записываю видео для «Тик Тока» канала НЛО TV – почему бы нет?

С кем из команды «Швидка» сдружилась больше всего? И как вы общаетесь за пределами съемочной площадки?

Все ребятки классные, поэтому я дружу со всеми. Но пока общаемся только на съемочной площадке – в остальное время через соцсети.

Когда следишь за съемками сериала в твоем Инстаграм, кажется, что это сплошное веселье. Как тебе удается сохранять этот позитив, несмотря на усталость и переработки?

Это действительно сплошное веселье – вы правы! Я стараюсь всегда быть на позитиве, так легче идти по жизни.

Почему зрителям нужно смотреть новый сезон «Швидка»?

Потому что «Швидка» – это хороший продукт! Оригинальный сценарий, много юмора, любовь и неожиданные повороты.

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