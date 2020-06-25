Звезда сериала Госпожа Фазилет и ее дочери Назан Кесал: Я знаю язык бедности

В это воскресенье, 28 июня, в 16:25 на телеканале "Интер" стартует показ 50-серийной остросюжетной драмы "Госпожа Фазилет и ее дочери".

Главную роль госпожи Фазилет в сериале исполнила актриса Назан Кесал. Накануне премьеры TV.UA узнать немного больше об этой известной турецкой актрисе.

Чем вас впечатлила ваша героиня?

Своей амбициозностью и тем, что она воспитала двух своих дочерей, выполняя домашнюю работу в одиночку. Мне не было тяжело сыграть эту роль, так как я знаю язык бедности. Ранее я играла героев, оказавшихся в подобной ситуации. Увы, таких людей, уставших жить в бедности и пытающейся разорвать этот круг, очень много. Сейчас все меряется деньгами, что заставляет людей поклоняться им.

В реальной жизни у вас есть сын, а благодаря этому сериалу появились еще и дочери. Как работалось с Афрой Сарачоглу и Дениз Байсал?

Мы очень сроднились, как настоящая семья. К слову, с Дениз мы уже работали вместе в кадре. Еще тогда я отметила для себя, что она хорошо смотрится на экране, дисциплинирована и серьезно относится к роли. С Афрой же мы познакомились на съемках "Госпожа Фазилет и ее дочери". Уверена, у нее будет блестящее актерское будущее. В общем, я люблю своих киношных дочерей и не могу достаточно насмотреться на обоих. (Улыбается.)

Ваш сын планирует пойти по вашим стопам?

Вряд ли. Его жизнь отличается от моей. Он спит и видит себя игроком в баскетбол - жить без него не может!

Часто ли вас узнают на улице?

Достаточно часто. И, что интересно, когда это происходит, наиболее часто мне говорят: "Вы очень молоды, намного моложе, чем кажетесь на экране".

Когда у вас появляется свободное от съемок время, как его проводите?

Увы, времени сейчас очень мало. Поэтому отказаться от чтения и просмотра хороших кинофильмов. Но я всячески стараюсь выкроить его на свою семью - очень люблю проводить с ними время, особенно в нашем доме в Урле. А еще, когда-таки появляется свободная минутка, я сразу же отправляюсь на пробежку - для меня это своеобразная терапия.