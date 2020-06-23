Госпожа Фазилет и ее дочери – премьера турецкой мелодрамы на Интере, которую посмотрят даже мужчины

В воскресенье, 28 июня, в 16:25 на «Интере» – премьера непредсказуемой остросюжетной мелодрамы «Госпожа Фазилет и ее дочери».

Это один из самых успешных турецких сериалов последних лет. Он был показан в 38 странах мира, а в самой Турции завоевал четыре награды Turkey Youth Awards, в том числе в номинации «Лучший телевизионный продукт». Эта многосерийная мелодрама не похожа на обычные сериалы – динамичная и непредсказуемая история не позволяет догадаться, что случится в следующую минуту. Авторы рецензий утверждают, что эту мелодраму с интересом будут смотреть даже мужчины: сюжет держит в напряжении сильнее, чем детектив.

Картина рассказывает о жизни госпожи Фазилет и двух ее дочерей – Хазан и Эдже. После смерти мужа женщина воспитывает девочек сама. Они живут в бедном районе Стамбула, денег постоянно не хватает. Но госпожа Фазилет хочет во что бы то ни стало добиться богатой и красивой жизни, стать знаменитой и уважаемой особой. И ради этого она готова на все… Для достижения желаемого она использует дочерей, решив выдать их замуж за сыновей богатой семьи Эгемен.

Роль госпожи Фазилет исполняет Назан Кесал. «Ранее мне не доводилось играть таких харизматичных, непредсказуемых и меркантильных женщин, – признается актриса. – Именно это мне нравится в моей профессии – возможность примерять на себя разные характеры. Фазилет воюет с собственной реальностью, считая, что достойна большего. Она хочет, чтобы у ее детей была лучшая жизнь. Именно поэтому она так зациклена на том, чтобы стать богатой. Думаю, образ Фазилет будет понятен многим женщинам. Однако мы с моей героиней мало чем похожи. Разве что тем, что каждая из нас прикладывает максимум усилий в достижении своих целей. Вот только цели у нас разные. Моя героиня борется за то, чтобы стать богатой, а я – чтобы стать хорошей актрисой. Я, в отличие от Фазилет, не стремлюсь к роскоши».

На площадке сериала Назан смогла реализовать свою мечту – она всегда хотела стать мамой девочки, но в реальной жизни воспитывает сына-подростка. Поэтому неудивительно, что с молодыми актрисами Дениз Байсал и Афрой Сарачоглу она очень сдружилась и полюбила их, словно собственных дочерей. Девушки же часто обращались к ней за профессиональными советами. Особенно Афра, для которой этот сериал стал дебютом в кино. К слову, она начала сниматься в сериале, еще будучи школьницей, и ради работы в проекте даже приостановила учебу: «Я с детства мечтала стать актрисой, и когда мне предложили одну из центральных ролей, не могла отказаться! Мне пришлось перевести обучение в школе в совсем другой формат. Съемки проходили в Стамбуле, у меня не было возможности постоянно ездить на учебу в Анталию. К счастью, мама меня поддержала, за что я ей благодарна, и учителя тоже благосклонно к этому отнеслись – на итоговые оценки съемки не повлияли, но мне пришлось все свободное время посвятить зубрежке школьных предметов».

Не только Афра в промежутке между сценами бросалась к компьютеру за новой порцией знаний. Даже опытным актерам ради участия в этом проекте пришлось учиться чему-то новому. Например, Дениз Байсал, которая играет сестру Афры – старшую дочь Фазилет, нужно было освоить боевые искусства. Ведь по сюжету ее героиня – тренер по кикбоксингу. Девушка брала уроки у профессионального спортсмена и училась драться по правилам, а потом бесконечное количество раз отрабатывала удары и приемы на ассистентах режиссера, оператора и даже на помощнике повара, из-за чего однажды вся съемочная группа чуть не осталась без обеда: парень, защищаясь от удара, травмировал руку и не смог выполнить свою основную работу. Благо, сама актриса в юности профессионально занималась баскетболом. После сломанного мячом носа девушка ушла из спорта, зато с тех пор умеет падать и бегать без травм и повреждений.

А вот у актера-новичка Альпа Навруза, сыгравшего богатого наследника, подобного опыта не было. В одной из сцен выяснения отношений он настолько увлекся, что с размаха ударил по двери, разбил стекло и сильно порезал руку. Парня срочно доставили в больницу, где ему наложили швы. Врачи настаивали на нескольких днях покоя, однако он через два часа вернулся на площадку и продолжил работу. Ведь съемки проходили не в павильонах, а в реальных особняках – роскошных и помпезных, и простой обходился дорого. Такая самоотверженность дала свои плоды: первая роль принесла Альпу известность, несколько кинопремий в номинации «Прорыв года» и звание секс-символа турецкого кино. К слову, съемки в «Госпоже Фазилет…» сделали всех актеров сериала по-настоящему популярными не только в Турции, но и по всему миру.

Украинские телезрители смогут познакомиться с харизматичной госпожой Фазилет, ее дочерьми и другими героями этой непредсказуемой остросюжетной мелодрамы уже в это воскресенье. Смотрите сериал «Госпожа Фазилет и ее дочери» на телеканале «Интер» с 28 июня по воскресеньям в 16:25 и со вторника по пятницу в 11:00.

«Госпожа Фазилет и ее дочери»

Оригинальное название: Fazilet Hanım ve Kızları

Жанр: остросюжетная мелодрама

Количество серий: 50

Страна: Турция

Режиссеры: Мурат Сарачоглу, Гёкчен Уста

Актеры: Назан Кесал, Дениз Байсал, Афра Сарачоглу, Чаглар Эртугрул, Альп Навруз, Махир Гюнширай, Толга Гюлеч, Хазал Тюресан, Эджем Балтаджи, Идрис Неби Ташкан, Тугба Мелис Тюрк, Тюркан Кылыч, Гюльсен Тунджер.