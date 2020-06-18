Дело Коллини: Интер покажет телепремьеру криминальной драмы

18 июня 2020 12:00 Александр Кива
Дело Коллини: Интер покажет телепремьеру криминальной драмы
Интер покажет телепремьеру криминальной драмы Дело Коллини

На «Интере» продолжается сезон больших премьер. В воскресенье, 21 июня, в 17:50 канал покажет телепремьеру немецкой криминальной драмы «Дело Коллини».

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Фильм основан на реальных фактах. Он снят по одноименному роману Фердинанда фон Шираха. Писатель в своей книге впервые привлекает внимание к скандальному закону, который освободил нацистов от ответственности за преступления, совершенные в годы войны.

Молодому и амбициозному адвокату с обостренным чувством справедливости Каспару Лайнену предстоит расследовать запутанное дело. Вышедший на пенсию механик, тихий и непримечательный итальянец Фабрицио Коллини убил немецкого бизнесмена Ханса Майера, после чего сам сдался полиции. Лайнен сразу заподозрил подвох – как в мотивах убийцы, так и в причинах, побудивших того сдаться. Но Коллини упрямо стоит на своем: убийца – он, и больше ни на какие вопросы адвоката не отвечает. Каспару приходится  непросто: молчание подсудимого, его признание, более опытный прокурор со стороны обвинения... Но молодой адвокат полон решимости докопаться до истины. Лайнену удается найти зацепку, которая свидетельствует, что доставшееся ему дело еще сложнее и запутаннее, чем он думал, и ведет к одному из самых масштабных судебных скандалов в истории Германии…

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Фердинанд фон Ширах в романе «Дело Коллини» утверждает: иногда существует большая разница между правосудием и справедливостью. Писатель, который к тому же является юристом, рассказывает в книге о скандальном законе Дрехера, который помог избежать наказания многим нацистским преступникам.

«Я взялся за съемки этого фильма, потому что мне интересна тема справедливости: всегда ли справедливо то, что мы называем правильным? – говорит режиссер картины Марко Кройцпайнтнер. – До того, как мне попалась книга «Дело Коллини», я не знал, что правительство Федеративной Республики Германии в 1968 году приняло закон, в котором военные преступники Третьего рейха рассматриваются не как убийцы, а только как соучастники. Они все остались безнаказанными, им все сошло с рук! Когда я услышал об этом, то решил снять фильм по этому роману и сделать эту историю известной широкой публике».

На одну из главных ролей – подсудимого Фабрицио Коллини – пригласили знаменитого итальянского актера Франко Неро («Джанго», «Джон Уик», «Крепкий орешек-2»). Режиссер лично приезжал в Рим, чтобы уговорить его сняться. Правда, долго уговаривать не пришлось: актеру понравился сценарий картины и заинтересовала история. «Этот фильм основан на реальных фактахв этом и заключается его важность», – объясняет Неро.

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Роль адвоката Каспара Лайнена сыграл Элиас Эмбарек («Турецкий для начинающих», «Лекарь: Ученик Авиценны»). Молодой актер серьезно готовился к съемкам. Чтобы лучше понять своего героя, он много общался с писателем Фердинандом фон Ширахом, с юристами и адвокатами. Посещал реальные судебные процессы. А также учил уголовно-процессуальный кодекс, чтобы знать, как должен себя вести адвокат в тот или иной момент, что он может делать, а что нет.

Какой будет развязка в сложном и запутанном деле Коллини? Сможет ли молодой адвокат оправдать своего подзащитного? Смотрите в это воскресенье, 21 июня, в 17:50 на телеканале «Интер».

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