Цвет страсти: канал СТБ начал съемки авантюрной мелодрамы
В Киеве стартовали съемки многосерийной авантюрной мелодрамы под рабочим названием «Цвет страсти» автора Татьяны Гнедаш.
Наш проект, конечно же, о любви, но главный месседж — это сила человеческого духа и принятие условий жизни. Героиня попадает в невероятно сложные ситуации, но при любых обстоятельствах она остается очень страстной к жизни и к окружающему миру, — отмечает режиссер Дмитрий Гольдман.
По сюжету, юная Даша по лживому обвинению в убийстве попадает под следствие. Все улики против неё, девушке грозит длительное заключение, а безденежье и непутевая мать не дают никакой надежды на помощь толковых адвокатов. Но дело попадает к молодому следователю Андрею Потапенко, и тот заставляет Дашу поверить, что справедливость и честный суд существуют.
Съемки мелодрамы проходят в Киеве и продлятся до середины октября. На съемках соблюдаются все меры безопасности, принятые на период карантина: температурный скрининг, масочно-перчаточный режим, наличие антисептиков, ограничение по количеству людей на площадке.
Режиссер: Дмитрий Гольдман
Главный автор: Татьяна Гнедаш
В ролях: Юрий Фелипенко, Анна Сердюк, Полина Калмыкова, Виктория Литвиненко, Даша Легейда, Светлана Зельбет, Лариса Руснак, Екатерина Тышкевич, Екатерина Варченко и др.