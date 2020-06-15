Цвет страсти: канал СТБ начал съемки авантюрной мелодрамы

В Киеве стартовали съемки многосерийной авантюрной мелодрамы под рабочим названием «Цвет страсти» автора Татьяны Гнедаш.

В ролях снимаются уже любимые зрителями СТБ Даша Легейда, Екатерина Тышкевич и Екатерина Варченко. Производство —. Премьера сериала в эфире СТБ состоится осенью.

Наш проект, конечно же, о любви, но главный месседж — это сила человеческого духа и принятие условий жизни. Героиня попадает в невероятно сложные ситуации, но при любых обстоятельствах она остается очень страстной к жизни и к окружающему миру, — отмечает режиссер Дмитрий Гольдман.

По сюжету, юная Даша по лживому обвинению в убийстве попадает под следствие. Все улики против неё, девушке грозит длительное заключение, а безденежье и непутевая мать не дают никакой надежды на помощь толковых адвокатов. Но дело попадает к молодому следователю Андрею Потапенко, и тот заставляет Дашу поверить, что справедливость и честный суд существуют.

Неожиданно для самого себя следователь понимает, что девушка ему не безразлична. Потапенко помолвлен, он человек долга, поэтому пугается неожиданно свалившегося на него чувства. Под давлением семьи невесты он отказывается вести это дело и самоустраняется от проблем Даши. Девушка должна отбыть 10 лет в заключении. Спустя время, Андрей попытается всё исправить, но Даша уже вычеркнула его из своей жизни. Впереди у неё упорная борьба за место под солнцем, за справедливость, а ещё за счастье с таким неподходящим для неё мужчиной – следователем Андреем Потапенко.

Съемки мелодрамы проходят в Киеве и продлятся до середины октября. На съемках соблюдаются все меры безопасности, принятые на период карантина: температурный скрининг, масочно-перчаточный режим, наличие антисептиков, ограничение по количеству людей на площадке.

Режиссер: Дмитрий Гольдман

Главный автор: Татьяна Гнедаш

В ролях: Юрий Фелипенко, Анна Сердюк, Полина Калмыкова, Виктория Литвиненко, Даша Легейда, Светлана Зельбет, Лариса Руснак, Екатерина Тышкевич, Екатерина Варченко и др.