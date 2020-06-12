Смотрящая вдаль: Канал СТБ покажет мистический детектив

12 июня 2020 20:00 Александр Кива
Смотрящая вдаль: Канал СТБ покажет мистический детектив

С 15 июня в 20:15 на телеканале СТБ выйдет детективный сериал с элементами мистики «Смотрящая вдаль».

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По сюжету, Анна Севастьянова (Елена Радевич) с детства обладала даром предвидения. С возрастом дар пропал, но неожиданно вернулся двадцать лет спустя. Анна «увидела», как киллер убивает ее жениха Александра Атапина (Антон Батырев). Она узнала даже число и время, когда это произойдет. У Анны есть всего 12 дней, чтобы с помощью своего дара спасти Александра. Но тут девушка сама попадает в ловушку…

«По жанру – это детектив, в основе которого лежит история любви, точнее – любовный треугольник. Два друга выбирают одну девушку, но любят они по-разному, и ради своих чувств совершают совершенно различные поступки…Также в фильме есть мистическая составляющая – у главной героини есть дар предвидеть будущее. Но сериал «Смотрящая вдаль» имеет черты криминальной драмы, в которой будет противостояние полицейских и бандитов. Поэтому в сериале много экшн-сцен: погони, перестрелки, драки», - комментирует режиссер Владимир Мельниченко.

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