Смотрящая вдаль: Канал СТБ покажет мистический детектив
С 15 июня в 20:15 на телеканале СТБ выйдет детективный сериал с элементами мистики «Смотрящая вдаль».
«По жанру – это детектив, в основе которого лежит история любви, точнее – любовный треугольник. Два друга выбирают одну девушку, но любят они по-разному, и ради своих чувств совершают совершенно различные поступки…Также в фильме есть мистическая составляющая – у главной героини есть дар предвидеть будущее. Но сериал «Смотрящая вдаль» имеет черты криминальной драмы, в которой будет противостояние полицейских и бандитов. Поэтому в сериале много экшн-сцен: погони, перестрелки, драки», - комментирует режиссер Владимир Мельниченко.