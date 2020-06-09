Ведущий канала Украина Максим Сикора: Я едва не разочаровался в профессии

По случаю профессионального праздника всех журналистов, который отмечался 6 июня, телеведущий канала «Украина» Максим Сикора поделился с читателями TV.UA эксклюзивными подробностями с профессиональной автобиографии.

Максим, как Вы попали в журналистику?

На самом деле в школе я готовил себе другое профессиональное будущее. Да, мир мог и не увидеть Максима Сикору в амплуа ведущего информационной программы «Сегодня». Зато имел бы талантливого врача. Моя прабабушка Наталья очень хотела, чтобы я был врачом. Помню, я закончил седьмой класс, нас направляли по наклонностям - математика, филология, химия-биология

Я заявил, что выбираю последнее, записался сразу в два тематических кружки во Дворце детей и юношества и систематично их посещал как факультативы. Прабабушка меня очень хвалила, говорила - станешь хирургом - люди тебя до конца жизни будут уважать. Но как всегда бывает всё решил случай, точнее два. Это - тестирование школьного психолога на склонность к роду занятий, оно указало на «работу с людьми», и ещё через год я выиграл конкурс по журналистике, что устроил один из столичных вузов. Там был приз - вступление по собеседованию для победителей. Весомый аргумент для выпускника. Так я оказался в журналистике.

Но, честно говоря, я не один из нашей семьи. Несколько лет назад дипломы журналистов получали моя родная тётя, и брат моей бабушки. И надо сказать - они достигли вершин. Не знаю, может, всё дело в генетике.

Что для вас значит быть журналистом?

Всё просто - всегда становиться на сторону слабого. Журналистика - это социальный институт. Как ни крути - иногда вы последняя инстанция в восстановлении справедливости.

Когда-нибудь у вас были разочарования в выборе профессии?

Так, у всех бывают взлеты и падения. Но самое страшное - это застой, творческая стагнация. Наверное, как и многие из моих коллег, я однажды пережил нечто подобное. Это был трудный период. После очень хорошего начала карьеры, казалось, я просто застрял в машине времени. Не было прогресса, творческого роста, росло недовольство собой. Я не люблю это вспоминать. Но да, я был за пол шага чтобы уйти с телевидения.

Какими профессиональными принципами вы, как журналист, руководствуетесь в жизни и никогда ими не будете пренебрегать?

В Украине существует Кодекс этики журналиста. Как-то очень давно его написали в Союзе журналистов. Этот документ не имеет никакого юридического веса, но скажите, разве Клятва Гиппократа имеет юридический вес? Так вот там сформулированы все необходимые моральные принципы. От себя добавлю - главное быть честным перед своей аудиторией, перед людьми. Они, как и Вы должны понимать - правду невозможно похоронить навсегда. Рано или поздно всё оказывается наруже. Делайте так, чтобы Вам не приходилось извиняться. Кстати, это мой первый совет молодым людям, которые собираются в будущем стать журналистами, или только пришли в профессию.

Случались ли курьёзные истории в эфире?

Всякие мелочи - конечно, но чего-то глобального - к счастью, нет. Но у коллег из другого канала как-то был действительно феерический курьёз. Представьте: здание телецентра на Мельникова. Несколько студий, десятки продакшенов, сотни людей - туда-сюда. Далее ещё интереснее - два телеканала делают два утренних шоу с гостями в прямом эфире, программы выходят одновременно.

Гостей встречают администраторы на входе в здание. Часто администраторы не знают, как выглядят эти люди, а гости - не знают на какой именно канал они идут. Так бывает. И худшее, что может случиться - администратор приведёт не того эксперта и не в ту программу и не на тот канал. И так случилось. Представьте, какое было удивление ведущего, когда гость на все вопросы говорит: «Извините, но я в этом не разбираюсь».

Вашему сыну Ростиславу уже 15, он закончил 9-й класс. Хотели бы вы, чтобы он пошёл по вашим тропам?

Пусть ребёнок сам выбирает. Я не навязываю ему будущую профессию. А особенно журналистику. В таком возрасте эта сфера представляется весьма идеализированной и романтичной. Это - всё иллюзорность. А думать о будущем надо взвешенно. Я уверен в одном – Ростик достигнет успеха во всём за чтобы не взялся.