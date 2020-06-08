Против течения: на канале СТБ – остросюжетная мелодрама

8 июня 2020 18:55 Александр Кива
Против течения: на канале СТБ – остросюжетная мелодрама
Канал СТБ покажет остросюжетную мелодраму Против течения

С 8 июня по будням в 20:15 на телеканале СТБ стартует 10-серийная остросюжетная мелодрама “Водоворот” (“Против течения”).

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История о любви и предательстве, преступлениях, мрачных тайнах прошлого и глубоких личных переживаниях.

Главные герои столкнулись друг с другом как два противоположных течения. По сюжету,  Мила и ее жених Миша переезжают из столицы в маленький город. Мила устраивается пресс-секретарем в модном яхт-клубе, владелец которого – Руслан Калинин –  недавно потерял любимую супругу. Его жена Лика утонула из-за несчастного случая на одной из яхт. И теперь Руслан пытается забыться в бесконечном веселье, алкоголе и вечеринках, полностью разрушив свою жизнь и имидж компании.

Миле предстоит тяжелая задача – вернуть яхт-клубу прежний успех и побороть свой страх воды. В один из дней Мила едва не тонет по вине отчаянного гонщика на гидроцикле, которым оказывается Руслан Калинин. Между Милой и Русланом проскакивает искра... Со временем она узнает все больше странных фактов о Руслане и его покойной жене Анжелике. Была ли ее смерть случайностью?

  • Режиссер: Павел Мальков
  • Сценаристы: Роман Ковалёв, Евгения Михайлова
  • Производство: Vileton Production
  • В ролях: Ольга Гришина, Петр Рыков, Сергей Шаталов, Анатолий Котенёв, Даша Трегубова, Александр Кобзарь, Наталка Денисенко, Андрей Фединчик, Анна Легчилова, Сергей Солодов, Мария Трепикова, Евгения Мякенькая.

Все серии сериала Против течения смотрите ПО ССЫЛКЕ.

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