Против течения: на канале СТБ – остросюжетная мелодрама

С 8 июня по будням в 20:15 на телеканале СТБ стартует 10-серийная остросюжетная мелодрама “Водоворот” (“Против течения”).

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Главные герои столкнулись друг с другом как два противоположных течения. По сюжету, Мила и ее жених Миша переезжают из столицы в маленький город. Мила устраивается пресс-секретарем в модном яхт-клубе, владелец которого – Руслан Калинин – недавно потерял любимую супругу. Его жена Лика утонула из-за несчастного случая на одной из яхт. И теперь Руслан пытается забыться в бесконечном веселье, алкоголе и вечеринках, полностью разрушив свою жизнь и имидж компании.

Миле предстоит тяжелая задача – вернуть яхт-клубу прежний успех и побороть свой страх воды. В один из дней Мила едва не тонет по вине отчаянного гонщика на гидроцикле, которым оказывается Руслан Калинин. Между Милой и Русланом проскакивает искра... Со временем она узнает все больше странных фактов о Руслане и его покойной жене Анжелике. Была ли ее смерть случайностью?

Режиссер: Павел Мальков

Павел Мальков Сценаристы: Роман Ковалёв, Евгения Михайлова

Роман Ковалёв, Евгения Михайлова Производство: Vileton Production

Vileton Production В ролях: Ольга Гришина, Петр Рыков, Сергей Шаталов, Анатолий Котенёв, Даша Трегубова, Александр Кобзарь, Наталка Денисенко, Андрей Фединчик, Анна Легчилова, Сергей Солодов, Мария Трепикова, Евгения Мякенькая.

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