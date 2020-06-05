Слепая: СТБ покажет продолжение скриптед-реалити

Сегодня, 5 июня, на телеканале СТБ стартуют новые серии проекта Сліпа / Слепая, который основан на реальных историях.

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Главная героиня проекта “Сліпа” / Слепая - слепая провидица баба Люба. Она обладает мудростью предков и чувствует людей, обращающихся к ней за помощью. Благодаря приметам и особым знаниям она помогает героям защитить себя и своих близких от невзгод.

В новых эпизодах бабушка поможет героине отыскать похищенную дочь, расскажет, чем опасна покупка ношенных вещей, как нужно парковать авто, чтобы не сбиться с жизненного пути и другие приметы.

Связаться с окружающим миром бабушке помогает ее внучка Катя. Она ведет свой блог, в котором рассказывает истории людей, ищущих помощи у бабушки.

Смотрите премьерные эпизоды проекта “Сліпа” / Слепая уже сегодня, 5 июня, в 16:20 на СТБ!

Напомним,