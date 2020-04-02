Слепая: смотреть онлайн 46 серию (эфир от 02.04.2020)

2 апреля на телеканале СТБ и на нашем сайте TV.UA зрители увидели 46 серию мистического сериала Слепая.

Смотрите в 46 серии сериала Слепая:

25-летнюю Полину Гонтарук в сериале Слепая 1 сезон 46 серия от 02.04.2020 мучили сердечные дела. Девушка запуталась в чувствах к законному мужу Юре и любовнику Алексею. Несколько месяцев она искусно скрывала от «любимого» свою связь на стороне, но неожиданно Леша сделал ей предложение, а Юра – пригласил в романтическое путешествие по Европе, из которого он хотел «привезти» общего ребенка. Чтобы наконец-то понять, с кем героиня 46 серии сериала Слепая (2020) будет счастливой, она пришла за советом к бабушке Любе.

Полина на одном дыхании рассказала о муках своего сердца и дала провидице обручальное кольцо, которое подарил ей Алексей. Как только украинская Ванга коснулась кольца, то почувствовала: девушка немедленно должна покинуть Лешу, он плохой человек! Слова бабушки еще больше запутали бедную Полю… Удалось ли девушке сделать правильный выбор и наконец стать счастливой с любимым? И почему Полина так запуталась в своих мыслях

46 серию сериала Слепая смотрите в 18:30 на канале СТБ и совсем скоро — онлайн на нашем сайте TV.UA.