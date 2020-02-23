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Слепая
Смотрите онлайн сериал СЛЕПАЯ СТБ на tv.ua.

Слепая

СТБ запускает новый проект "Слепая", основанный на реальных судьбах. В главной роли выступает слепая народная провидица баба Люба. К ней обращаются все нуждающиеся, столкнувшиеся в своей жизни с неразрешимой проблемой. Если у вас семья находится на грани раскола, один из родственников неизлечимо болен, вы заподозрили мужа в измене и не знаете как спасти свою семью, то остается лишь надежда на бабу Любу. Несмотря на то, что она незрячая, но ей доступны вековые знания, помогающие увидеть решение в каждом конкретном случае. Она выслушает вашу проблему, даст мудрый совет и подскажет, как можно найти выход из, казалось бы, неразрешимой ситуации.
Вместе с бабушкой работает ее внучка Екатерина. Она создала собственный блог, где рассказывает интересные истории, с которыми столкнулась ее баба-ведунья. Там же люди обращаются за помощью и делятся своими проблемами, а потом приходят на личную встречу к прорицательнице. Ей порой достаточно лишь поговорить с человеком 5 минут, услышать его голос, и решение находится само. Люба пользуется народными приметами, она обладает чутьем, помогающим увидеть будущее человека. Если он будет исполнять все, что сказала бабка, проблема будет решена, в противном случае все может стать еще хуже.

Смотрите онлайн сериал СЛЕПАЯ СТБ на tv.ua.

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