Слепая-3: смотреть онлайн 3 серию (эфир от 08.01.2021)

8 января 2021 18:30 Александр Кива
Слепая-3: смотреть онлайн 3 серию (эфир от 08.01.2021)
Слепая-3: смотреть онлайн 3 серию (эфир от 08.01.2021)
пресс-служба

8 января на телеканале СТБ и на нашем сайте TV.UA выйдет 3 серия мистического сериала Слепая-3.

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Смотрите в 3 серии сериала Слепая-3:

Полина переживает, что ее новые отношения разрушатся из-за странного поведения сына ее избранника. Маленький Паша раньше хорошо относился к новой женщине отца. Почему же теперь он начал кричать, что Полина хочет их убить?

Обеспокоенная женщина пошла к знахарке в 3 серии сериала Слепая 3 сезон. Бабушка Люба велела Полине месяц не видеться с Алексеем. Если послушается – все будет хорошо. А пока Полине стоит уделить внимание своим детям.

Услышав рассказ матери, дети Полины посмеялись над ее наивностью. У женщины давно не было крепких стабильных отношений, и им хочется, чтобы мама была счастлива. Дети убедили Полину в том, что ничего страшного не случится, если она продолжит видеться с Алексеем. Но что на самом деле будет, если она ослушается бабушку? 

3 серию сериала Слепая-3 смотрите скоро — онлайн на нашем сайте TV.UA.

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