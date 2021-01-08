Слепая-3: смотреть онлайн 2 серию (эфир от 08.01.2021)
8 января на телеканале СТБ и на нашем сайте TV.UA выйдет 2 серия мистического сериала Слепая-3.
Ярославу преследуют сплошные неприятности. Девушку внезапно уволили с работы, не объяснив причины. А отношения с женихом неожиданно ухудшились, и парень стал часто приходить поздно домой. Подруга Ярославы Марина уверена, что все происходит не просто так и ее сглазили. В сериале Слепая 2021 предсказательница увидела какие-то руки, которые трогают мех, и именно в этом таинственном видении и стоит искать причину всех бед Ярославы. Девушка вскоре выяснила, что жених изменяет ей с некой Кариной, которая носит меховой жилет. Так неужели любовница смогла наложить проклятие на Ярославу?
2 серию сериала Слепая-3 смотрите скоро — онлайн на нашем сайте TV.UA.