Слепая-3: смотреть онлайн 2 серию (эфир от 08.01.2021)

8 января 2021 18:00 Александр Кива
Слепая-3: смотреть онлайн 2 серию (эфир от 08.01.2021)
Слепая-3: смотреть онлайн 2 серию (эфир от 08.01.2021)
пресс-служба

8 января на телеканале СТБ и на нашем сайте TV.UA выйдет 2 серия мистического сериала Слепая-3.

Читайте такжеСлепая-2: смотреть онлайн 59 серию (эфир от 25.12.2020)
Смотрите во 2 серии сериала Слепая-3:

Ярославу преследуют сплошные неприятности. Девушку внезапно уволили с работы, не объяснив причины. А отношения с женихом неожиданно ухудшились, и парень стал часто приходить поздно домой. Подруга Ярославы Марина уверена, что все происходит не просто так и ее сглазили. В сериале Слепая 2021 предсказательница увидела какие-то руки, которые трогают мех, и именно в этом таинственном видении и стоит искать причину всех бед Ярославы. Девушка вскоре выяснила, что жених изменяет ей с некой Кариной, которая носит меховой жилет. Так неужели любовница смогла наложить проклятие на Ярославу? 

2 серию сериала Слепая-3 смотрите скоро — онлайн на нашем сайте TV.UA.

Облако тегов

сериалы видео Слепая Слепая-3 Слепая 3 сезон

Материалы по теме

Слепая-3: смотреть онлайн 5 серию (эфир от 08.01.2021)
Сериалы

Слепая-3: смотреть онлайн 5 серию (эфир от 08.01.2021)
Гороскоп на 9 января 2021 для всех знаков Зодиака
Гороскопы

Гороскоп на 9 января 2021 для всех знаков Зодиака
Шоу Макса Барских "СЕМЬ" – смотреть онлайн (эфир от 08.01.2021)
Телешоу

Шоу Макса Барских "СЕМЬ" – смотреть онлайн (эфир от 08.01.2021)
В рот заглядывают: Супруга Виктора Павлика на отдыхе пожаловалась на пристальное внимание со стороны туристов
Новости

В рот заглядывают: Супруга Виктора Павлика на отдыхе пожаловалась на пристальное внимание со стороны туристов

Популярное на сайте

Рождество 2021: когда в Украине колядуют, щедруют и посевают на святки

Рождество 2021: когда в Украине колядуют, щедруют и посевают на святки
Пес 6 сезон: смотреть онлайн 6 серию (эфир от 15.12.2020)

Пес 6 сезон: смотреть онлайн 6 серию (эфир от 15.12.2020)
Шоу Макса Барских "СЕМЬ" – смотреть онлайн (эфир от 08.01.2021)

Шоу Макса Барских "СЕМЬ" – смотреть онлайн (эфир от 08.01.2021)
Полюби меня такой: смотреть 1-4 серии онлайн

Полюби меня такой: смотреть 1-4 серии онлайн

Популярное видео

Пес 6 сезон: смотреть онлайн 6 серию (эфир от 15.12.2020)

Пес 6 сезон: смотреть онлайн 6 серию (эфир от 15.12.2020)
Шоу Макса Барских "СЕМЬ" – смотреть онлайн (эфир от 08.01.2021)

Шоу Макса Барских "СЕМЬ" – смотреть онлайн (эфир от 08.01.2021)
Вечер премьер с Катериной Осадчей: смотреть онлайн (эфир от 01.01.2021)

Вечер премьер с Катериной Осадчей: смотреть онлайн (эфир от 01.01.2021)
Говорит Украина: Все секреты Олега Винника: что покажет новогодний детектор? (эфир от 08.01.2021)

Говорит Украина: Все секреты Олега Винника: что покажет новогодний детектор? (эфир от 08.01.2021)
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK