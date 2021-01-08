Слепая-3: смотреть онлайн 4 серию (эфир от 08.01.2021)

8 января на телеканале СТБ и на нашем сайте TV.UA выйдет 4 серия мистического сериала Слепая-3.

Смотрите в 4 серии сериала Слепая-3

Диане приснился кошмар, в котором она убила собственную сестру. Сон был настолько реалистичным, что девушка проснулась в слезах. От беспокойства она перестала спать ночами, боясь, что с сестрой случится что-то плохое.

В итоге Диана решила пойти за советом к провидице. Бабушка Люба дала Диане вытереть лицо полотенцем в 4 серии сериала Слепая 3 сезон. Ясновидящая увидела, что сестру Дианы действительно поджидает смерть ровно через 30 дней, в день рождения Дианы. Может ли она сделать хоть что-то, чтобы предотвратить трагедию?

4 серию сериала Слепая-3 смотрите скоро — онлайн на нашем сайте TV.UA.