Слепая-2: смотреть онлайн 59 серию (эфир от 25.12.2020)

8 января 2021 14:45 Александр Кива
Слепая-2: смотреть онлайн 59 серию (эфир от 25.12.2020)
Слепая-2: смотреть онлайн 59 серию (эфир от 25.12.2020)
пресс-служба

25 декабря на телеканале СТБ и на нашем сайте TV.UA вышла 59 серию мистического сериала Слепая-2.

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Смотрите в 59 серии сериала Слепая-2:

Лидия и Алик встречались лишь полгода в сериале Слепая 2 сезон 59 серия от 25.12.2020. Но их отношения развивались настолько стремительно, что они решили пожениться. Семейная жизнь оказалась не такой сказочной: мужчина задерживается на работе и почти не уделяет внимания жене.

Девушка переживает, что жизнь их пары не клеится через разорванную фату на свадьбе. И за помощью обратилась к бабушке Любе. Знахарка сразу почувствует главную проблему девушки – то, что она не может иметь детей. Могло ли это повлиять на мужа? И причем здесь фата? 

59 серию сериала Слепая-2 смотрите скоро — онлайн на нашем сайте TV.UA.

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