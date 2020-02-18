Приметы от Слепой: Что нельзя брать взаймы?
Согласно народным приметам, некоторые вещи категорически запрещено давать или брать в долг.
Бабушка предупреждает, что замужним женщинам нельзя брать обувь у подруг-холостячек. Так вы рискуете поменять семейную судьбу на жизнь одиночки!
Баба Люба советует никогда не одалживать вещи, чтобы произвести на кого-то впечатление. Так ваше собственное счастье может не узнать вас и пройти мимо. Вы и свою удачу потеряете и чужую не поймаете.
Нельзя брать взаймы чужие украшения, ведь положительная энергия утрачивается, когда их надевает другая. Также вы рискуете ощутить на себе негатив хозяйки.
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