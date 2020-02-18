Приметы от Слепой: Что нельзя брать взаймы?

Что нельзя брать взаймы? Приметы от Слепой.

Согласно народным приметам, некоторые вещи категорически запрещено давать или брать в долг.

С 24 февраля в 18:00 в эфире СТБ стартует проект “ Сліпа ”, который основан на реальных историях. Главная героиня проекта - слепая провидица баба Люба, обладающая особой мудростью. Она знает, как приметы помогут защитить себя и своих близких от невзгод. Например, какие вещи нельзя брать взаймы.

Бабушка предупреждает, что замужним женщинам нельзя брать обувь у подруг-холостячек. Так вы рискуете поменять семейную судьбу на жизнь одиночки!

Баба Люба советует никогда не одалживать вещи, чтобы произвести на кого-то впечатление. Так ваше собственное счастье может не узнать вас и пройти мимо. Вы и свою удачу потеряете и чужую не поймаете.

Нельзя брать взаймы чужие украшения, ведь положительная энергия утрачивается, когда их надевает другая. Также вы рискуете ощутить на себе негатив хозяйки.

Также не стоит носить вещи умерших, потому что на нового владельца переходят все проблемы покойника. Бывает так, что вещь, которую вы присвоили себе, имеет особое значение для прошлого владельца. Тогда дух покойного будет мстить новому владельцу и навлечет несчастье на его семью.

Узнайте больше примет в проекте “Сліпа” уже с 24 февраля в 18:00 на телеканале СТБ!