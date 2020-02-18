Приметы от Слепой: Что нельзя брать взаймы?

Эксклюзив 18 февраля 2020 23:30 Александр Кива
Приметы от Слепой: Что нельзя брать взаймы?
Что нельзя брать взаймы? Приметы от Слепой.

Согласно народным приметам, некоторые вещи категорически запрещено давать или брать в долг.

Читайте такжеСліпа: на СТБ стартует проект, основанный на реальных историях
С 24 февраля в 18:00 в эфире СТБ стартует проект “Сліпа”, который основан на реальных историях. Главная героиня проекта -  слепая провидица баба Люба,  обладающая особой мудростью. Она знает, как приметы помогут защитить себя и своих близких от невзгод. Например, какие вещи нельзя брать взаймы.

Бабушка предупреждает, что замужним женщинам нельзя брать обувь у подруг-холостячек. Так вы рискуете поменять семейную судьбу на жизнь одиночки!

Баба Люба  советует никогда не одалживать вещи, чтобы произвести на кого-то впечатление. Так ваше собственное счастье может не узнать вас и пройти мимо. Вы и свою удачу потеряете  и чужую не поймаете.

Нельзя брать взаймы чужие украшения, ведь положительная энергия утрачивается, когда их надевает другая. Также вы рискуете ощутить на себе негатив хозяйки.

Читайте такжеСергей Притула признался, верит ли в знаки и приметы
Также не стоит носить вещи умерших, потому что на нового владельца переходят все проблемы покойника. Бывает так, что вещь, которую вы присвоили себе, имеет особое значение для прошлого владельца. Тогда дух покойного будет мстить новому владельцу и навлечет несчастье на его семью.

Узнайте больше примет в проекте “Сліпа” уже с 24 февраля в 18:00 на телеканале СТБ!

 

 

Облако тегов

СТБ психология приметы Слепая Сліпа Приметы от Слепой

Материалы по теме

ТОП-7 секс-советов, которые правда работают
Психология

ТОП-7 секс-советов, которые правда работают
Понять непонятное: ТОП-3 мужские фразы, которые мы неправильно понимаем
Психология

Понять непонятное: ТОП-3 мужские фразы, которые мы неправильно понимаем
3 главных правила качественной прелюдии
Психология

3 главных правила качественной прелюдии
ТОП-5 необычных способов меньше есть
ЗОЖ

ТОП-5 необычных способов меньше есть

Популярное на сайте

Від пацанки до панянки-4: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 17.02.2020)

Від пацанки до панянки-4: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 17.02.2020)
Голос країни-10: смотреть 5 выпуск онлайн (эфир от 16.02.2020)

Голос країни-10: смотреть 5 выпуск онлайн (эфир от 16.02.2020)
Один за всех: смотреть выпуск онлайн (эфир от 16.02.2020)

Один за всех: смотреть выпуск онлайн (эфир от 16.02.2020)
Від пацанки до панянки-4: сразу пять участниц покинули проект в 1 выпуске от 17.02.2020

Від пацанки до панянки-4: сразу пять участниц покинули проект в 1 выпуске от 17.02.2020

Популярное видео

Від пацанки до панянки-4: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 17.02.2020)

Від пацанки до панянки-4: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 17.02.2020)
Голос країни-10: смотреть 5 выпуск онлайн (эфир от 16.02.2020)

Голос країни-10: смотреть 5 выпуск онлайн (эфир от 16.02.2020)
Один за всех: смотреть выпуск онлайн (эфир от 16.02.2020)

Один за всех: смотреть выпуск онлайн (эфир от 16.02.2020)
Следствие ведут экстрасенсы: смотреть выпуск онлайн (эфир от 16.02.2020)

Следствие ведут экстрасенсы: смотреть выпуск онлайн (эфир от 16.02.2020)
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK