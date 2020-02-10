Приметы для беременных от Слепой

10 февраля 2020 20:10 Александр Кива
Приметы для беременных от Слепой
Приметы для беременных от Слепой

С 24 февраля в 18:00 в эфире телеканала СТБ стартует проект, основанный на реальных историях - “Сліпа”.

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В каждом эпизоде слепая провидица баба Люба благодаря приметам и особым знаниям помогает героям защитить себя и своих близких от невзгод.

Баба Люда рассказала несколько примет, которые должны взять на заметку беременные девушки. Именно в период ожидания малыша, мамы очень уязвимы и восприимчивы к негативным факторам. Чтобы самое счастливое событие никто не смог омрачить, Слепая напоминает о приметах: 

  • Не покупайте заранее вещи для нерожденных детей. Этим вы пытаетесь торопить рождения, а каждый ребенок сам решает, когда готов появиться на свет.

  • Не говорите о своей беременности людям не из близкого окружения как можно дольше. Это поможет избежать завистливых взглядов и негативной энергии от недоброжелателей. 

  • Не давайте имя еще неродившемуся малыша, чтобы не изменить его судьбу. 

Баба Люда объяснила, почему не стоит разглашать имя для своего будущего малыша. 

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“До родов лучше не давать имя ребенку, - говорит Слепая. - Родителям стоит называть его просто “мой маленький”, “малыш”, “сыночек”, “доченька”. А если уж называете ребенка, то после рождения не меняйте имя, чтобы не запутать судьбу”, - предупреждает провидица. 

Смотрите больше примет в проекте “Сліпа” с 24 февраля в 18:00 на телеканале СТБ! 

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