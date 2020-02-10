Приметы для беременных от Слепой

С 24 февраля в 18:00 в эфире телеканала СТБ стартует проект, основанный на реальных историях - “Сліпа”.

В каждом эпизоде слепая провидица баба Люба благодаря приметам и особым знаниям помогает героям защитить себя и своих близких от невзгод.

Баба Люда рассказала несколько примет, которые должны взять на заметку беременные девушки. Именно в период ожидания малыша, мамы очень уязвимы и восприимчивы к негативным факторам. Чтобы самое счастливое событие никто не смог омрачить, Слепая напоминает о приметах:

Не покупайте заранее вещи для нерожденных детей. Этим вы пытаетесь торопить рождения, а каждый ребенок сам решает, когда готов появиться на свет.

Не говорите о своей беременности людям не из близкого окружения как можно дольше. Это поможет избежать завистливых взглядов и негативной энергии от недоброжелателей.

Не давайте имя еще неродившемуся малыша, чтобы не изменить его судьбу.

Баба Люда объяснила, почему не стоит разглашать имя для своего будущего малыша.

“До родов лучше не давать имя ребенку, - говорит Слепая. - Родителям стоит называть его просто “мой маленький”, “малыш”, “сыночек”, “доченька”. А если уж называете ребенка, то после рождения не меняйте имя, чтобы не запутать судьбу”, - предупреждает провидица.

Смотрите больше примет в проекте “Сліпа” с 24 февраля в 18:00 на телеканале СТБ!