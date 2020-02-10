Приметы для беременных от Слепой
С 24 февраля в 18:00 в эфире телеканала СТБ стартует проект, основанный на реальных историях - “Сліпа”.
В каждом эпизоде слепая провидица баба Люба благодаря приметам и особым знаниям помогает героям защитить себя и своих близких от невзгод.
Баба Люда рассказала несколько примет, которые должны взять на заметку беременные девушки. Именно в период ожидания малыша, мамы очень уязвимы и восприимчивы к негативным факторам. Чтобы самое счастливое событие никто не смог омрачить, Слепая напоминает о приметах:
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Не покупайте заранее вещи для нерожденных детей. Этим вы пытаетесь торопить рождения, а каждый ребенок сам решает, когда готов появиться на свет.
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Не говорите о своей беременности людям не из близкого окружения как можно дольше. Это поможет избежать завистливых взглядов и негативной энергии от недоброжелателей.
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Не давайте имя еще неродившемуся малыша, чтобы не изменить его судьбу.
Баба Люда объяснила, почему не стоит разглашать имя для своего будущего малыша.
Смотрите больше примет в проекте “Сліпа” с 24 февраля в 18:00 на телеканале СТБ!