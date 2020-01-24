Сліпа: на СТБ стартует проект, основанный на реальных историях

24 января 2020 20:30 Александр Кива
Сліпа: на СТБ стартует проект, основанный на реальных историях

24 февраля в 18:00 на телеканале СТБ стартует проект «Сліпа», который основан на реальных историях.

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Главная героиня проекта —  слепая провидица баба Люба. Она обладает мудростью предков и чувствует людей, обращающихся к ней за помощью. Благодаря приметам и особым знаниям она помогает героям защитить себя и своих близких от невзгод.

«В основе проекта «Сліпа» лежат реальные судьбы людей. Этот цикл никого не оставит равнодушным - ни нас, сопричастных к производству, ни телезрителей, — уверяет генеральный продюсер и основатель Space production Дарья Легони-Фиалко. —  Мы очень долго искали нашу бабушку, потому что были уверены, что в наше время все еще есть настоящие слепые провидицы, которые видят судьбы и помогают людям. Мы искали ее невероятно долго, и в какой-то момент даже опустили  руки и начали сомневаться, что найдем. Но нам удалось отыскать ту самую бабушку. В нашей бабе Любе есть мощь, сила и харизма, которые помогают ей видеть гораздо больше, чем зрячим людям. У нее для каждого найдется единственно правильный совет, мудрое наставление и ответ даже на самый сложный жизненный вопрос».

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Связаться с окружающим миром ведунье помогает ее внучка Катя. Она ведет блог, в котором рассказывает истории людей, ищущих помощи у бабушки. А еще делится ее мудростями: почему нельзя принимать в подарок монеты, как зеркало в спальне может разрушить самый крепкий брак, чем опасен беспорядок в доме. Об этих и других приметах зрители узнают уже с 24 февраля на СТБ.

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