Сліпа: на СТБ стартует проект, основанный на реальных историях
24 февраля в 18:00 на телеканале СТБ стартует проект «Сліпа», который основан на реальных историях.
«В основе проекта «Сліпа» лежат реальные судьбы людей. Этот цикл никого не оставит равнодушным - ни нас, сопричастных к производству, ни телезрителей, — уверяет генеральный продюсер и основатель Space production Дарья Легони-Фиалко. — Мы очень долго искали нашу бабушку, потому что были уверены, что в наше время все еще есть настоящие слепые провидицы, которые видят судьбы и помогают людям. Мы искали ее невероятно долго, и в какой-то момент даже опустили руки и начали сомневаться, что найдем. Но нам удалось отыскать ту самую бабушку. В нашей бабе Любе есть мощь, сила и харизма, которые помогают ей видеть гораздо больше, чем зрячим людям. У нее для каждого найдется единственно правильный совет, мудрое наставление и ответ даже на самый сложный жизненный вопрос».